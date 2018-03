Partidos de la ex Nueva Mayoría buscarán postura conjunta frente a llamado de Piñera

Dirigentes de los partidos de la ex Nueva Mayoría -sin la Democracia Cristiana- decidieron buscar una postura conjunta frente a la invitación del Gobierno de Sebastián Piñera para conformar comisiones en torno a cinco grandes temas en los que busca alcanzar acuerdos transversales.

El Presidente fijó en el primer día de su segunda administración a infancia, seguridad ciudadana, salud, "paz en La Araucanía" y desarrollo/derrota de la pobreza como las áreas prioritarias de su gestión, en las que promovería la búsqueda de acuerdos con la oposición.

Para este fin se habló de la conformación de comisiones y ya la semana pasada el PPD aceptó la invitación, en una reunión de su directiva con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"Que estén todos, en conjunto"

En la cita efectuada hoy lunes en la sede del Partido Radical los dirigentes señalaron que aún no está clara la voluntad de La Moneda para conversar, por lo que acordaron convocar a una nueva reunión de presidentes y secretarios generales, y la venia del PPD hacia el Gobierno quedará en suspenso.

La ex Nueva Mayoría decide buscar postura conjunta respecto a integrar o no comisiones de gobierno @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 26 de marzo de 2018

"Lo que acordamos es que la participación en esas comisiones requiere que estén todos, en conjunto, como oposición; no es una cosa que haya un partido u otro partido", explicó el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete.

"El llamado es a que, si va a haber comisiones, se diga cuándo, cuáles van a ser los contenidos y que estén invitados todos. Nosotros entendemos además que, previo a cada una de esas reuniones, deberíamos tener un avance en términos de cuáles son los contenidos en torno a los cuales vamos a colocarnos de acuerdo y qué es lo que le vamos a plantear al Gobierno", agregó Navarrete.

PC: "Que no se impongan cosas"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reconoció que en este momento no todos dentro del sector tienen la misma opinión sobre el asunto: "Hay partidos que tenemos el acuerdo de no participar en comisiones fuera del Congreso"; es decir, "en discutir los temas, ningún problema, pero (que sea) en el Congreso", explicó.

El líder comunista también rechazó que, desde La Moneda, se les "impongan cosas, porque la discusión tiene que ser respecto de todos los temas que surgen y que están pendientes".

Finalmente, emplazó a "que no se hable de que se va a llegar a un acuerdo nacional, pero después el Gobierno sencillamente actúa, sin decir 'agua va', como hemos visto en La Araucanía, que parece que se había comprometido en algunas reuniones en La Moneda".

"No quiero poner en duda (la voluntad de Piñera). Él es el Presidente de la República y si lo ha dicho (que quiere acuerdo) uno tiene que pensar que hay buena intención, pero son los hechos los que valen, no las palabras, y si él ya está diciendo: 'Yo fui electo Presidente y voy a hacer las cosas sí o sí, quiere decir que la voluntad de diálogo no es tan abierta y franca", agregó Teillier.

PS pide "debate sin cartas marcadas"

La decisión adoptada por la ex Nueva Mayoría será comunicada formalmente al ministro Chadwick por parte de la directiva del Partido Socialista, en una cita programada para esta tarde a contar de las 16:00 horas.

"Nosotros creemos que el debate debe desarrollarse de cara a la ciudadanía, con total transparencia, sin que las cartas estén marcadas. Por eso creemos que el espacio natural de toda conversación es el Congreso Nacional, y hacemos un llamado –sobre todo a la vocera de Gobierno- a no partir con descalificaciones", dijo el timonel PS, Álvaro Elizalde.

Cecilia Pérez: Un "no" les daría la espalda a los chilenos

Desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, respondió que "si algún dirigente o partido de izquierda quiere confundir esta invitación a construir los cinco acuerdos nacionales con la actividad propia del Poder Ejecutivo están mal".

"Si a propósito de la reunión que los partidos y dirigentes de la izquierda van a tener para poder ver si se integran a este trabajo de comisiones su respuesta es no, entonces yo les quiero adelantar que ese no, no es en contra del Presidente Sebastián Piñera o de nuestro Gobierno, va a ser nuevamente darle la espalda a los chilenos", agregó la secretaria de Estado.

Ministra @ceciperez1 llama a la oposición a no restarse de los Acuerdos Nacionales: “Nuevamente le van a dar la espalda a las prioridades de las familias chilenas" https://t.co/j2BSslj3Ev pic.twitter.com/eK55mSeS2m — Segegob (@segegob) 26 de marzo de 2018

DC no ha participado de los últimos encuentros

La Democracia Cristiana no ha participado de los últimos encuentros del ex bloque gobernante, debido a que se encuentra en medio de un proceso de reflexión interno.

"Tenemos un acuerdo de trabajar coordinadamente y que esa coordinación nos permita tener nuestros propios planteamientos y puntos de vista frente a la agenda político-legislativa del Gobierno. La participación o no de la presidenta del partido en las reuniones con otros partidos es resorte de la mesa directiva", comentó a este respecto el jefe del Comité de Senadores de la DC, Jorge Pizarro.

La senadora Provoste respondió a Cecilia Pérez: "Ganaron y son Gobierno, pero somos mayoría en ambas Cámaras del Parlamento". (Foto: ATON)

La subjefa de comité, la senadora Yasna Provoste, afirmó que "un camino es lo que se hace institucionalmente desde los partidos y otro camino es también la coordinación y articulación que nosotros mismos desde el Senado hemos ido construyendo".

También aprovechó Provoste de responderle a Cecilia Pérez: "Así como han señalado que ellos ganaron y que son Gobierno, nosotros también le decimos con mucha fuerza que nosotros ganamos y somos mayoría en ambas Cámaras del Parlamento".

La falange realizará un consejo nacional ampliado el próximo sábado 7 de abril.