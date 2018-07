Senadora Goic pidió autocrítica al PS tras impasse por votación de ministra para la Suprema

En la Democracia Cristiana persiste la molestia por la decisión del Partido Socialista de rechazar la nominación de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema, acusando que se incumplieron los acuerdos pactados, acuerdo desestimado por el PS.

Desde la bancada de senadores DC, el jefe de comité Jorge Pizarro dijo que las confianzas se resintieron con este episodio, mientras que la ex presidenta de la Falange, Carolina Goic, pidió una autocrítica desde el PS.

"Me parece que lo que hizo el PS es grave, es grave en términos de funcionamiento de la oposición, uno no puede un día decir que estás en un acuerdo, en una postura, y cambiarlo en último minuto", comentó la senadora DC.

"Se pueden tener diferencias, pero eso hay que transparentarlo desde el primer momento, si no es muy difícil reconstruir confianzas y lo que yo espero del PS es autocrítica, transparencia respecto a sus definiciones", añadió la otrora candidata presidencial.

En tanto, la directiva del PS se reunió con la mesa del PPD, con Heraldo Muñoz a la cabeza por primera vez, y en medio de las tensiones y del anuncio de la bancada PPD de restarse de los almuerzos que sostienen los senadores de la ex Nueva Mayoría todos los martes en Valparaíso.

Elizalde: Tenemos que conversar para resolver el tema

El presidente del PS, Álvaro Elizalde admitió que hay cosas que tendrán que ser conversadas para superar el impasse y aprovechó de responder a la senadora Goic.

"Efectivamente tuvimos un desencuentro en el Senado, ahora las relaciones entres los partidos están en distintos niveles en la Cámara de Diputados, en el Senado, también las relaciones institucionales que se establecen de forma directa entre los partidos", manifestó Elizalde.

"Tenemos que conversar en el Senado cómo se resuelve este tema y ya planteamos públicamente las razones que nos llevaron a tomar esta decisión que son de público conocimiento", recalcó.

En cuanto a las críticas en particular de Carolina Goic, "ella todo el año pasado se dedicó a hablar contra el PS, yo no quise contestar porque me parece necesario preservar la unidad".

En paralelo, Heraldo Muñoz optó por dar vuelta la página en el conflicto, aunque reconoció que esto tendrá que ser conversado en la Cámara Alta por sus senadores.