Paris defendió labor del gobierno de Piñera: "Me duele mucho que digan que este fue el peor de la historia"

El ex ministro de Salud, Enrique Paris, defendió la labor del gobierno de Sebastián Piñera respecto al manejo de la pandemia del Covid-19, destacando que en ese contexto "Chile fue reconocido como el mejor país para vivir".

"Me duele mucho que digan que este fue el peor gobierno de la historia, porque esto no es así", mencionó Paris en una entrevista del Diario Financiero, donde explicó que "no solamente Chile ha sido juzgado por el tema sanitario, también ha sido alabado por todos los informes de The Economist, rankings de Bloomberg, el manejo global de la pandemia no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico".

"Chile fue reconocido como el mejor país para vivir en pandemia, y cerrarse los ojos ante esa realidad no es bueno", ya que según considera "decir que es el peor de la historia genera anticuerpos".

De esta forma, señaló que cuando las nuevas autoridades "cometan errores, como el de ahora del ministro de Agricultura, van a sufrir ese mismo tipo de respuestas". "Ese clima de confrontación no conduce a nada, deberíamos pacificarnos más", manifestó.

LA RELACIÓN CON EL NUEVO OFICIALISMO

Al comienzo de la instalación de la Mesa social Covid, en la que participó junto al Colegio Médico (Colmed), dijo que "tenía una buena relación con Izkia Siches", la ministra del Interior que en ese entonces presidía el Colmed, a quien consideraba "bastante dialogante".

"Hasta que un día ella dijo que yo no tenía que estar ahí porque no representaba a nadie. (A ella) le daban esos arranques de repente", y fue ahí cuando renunció a la mesa. "Yo creo que ahí se empezó a quebrar la relación con la Izkia porque nadie la apoyó", indicó.

"Nunca pensé en renunciar", cuando pidieron su renuncia por parte del Colmed, organización que presidió hasta el 2017, y algunos parlamentarios, "el Presidente empezó a dar signos de apoyo indirecto" como trasladarlo en su auto. "Nunca hablamos de ese tema, nunca", enfatizó.

También comentó que cuando compitió por la presidencia del Colmed invitó a sumarse a Begoña Yarza, la nueva ministra de Salud, debido a que la consideraba "una persona que tenía prestigio entre los médicos y buenas referencias", sin conocer su tendencia política. Finalmente, esa invitación no se concretó.

Paris destacó que dentro de su labor, lo que más le emociona es la creación de la dirección de farmacias, que tuvo un atisbo de honor a su madre. Y ahora, que ya no es el titular de la cartera de Salud, quiere volver a hacer clases.

"También me gustaría mucho trabajar en un centro de estudios públicos dedicado a la salud", ya que "eso sería más tranquilo" para él, anotó. Sin embargo, recalcó tener "la posibilidad de volver a la universidad", aunque confesó que le gustaría "volver al mundo privado", como cuando trabajó en la Clínica Las Condes.