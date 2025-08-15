A un día del plazo, oficialismo y DC siguen negociando lista parlamentaria

Los presidentes de los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana se reunieron este viernes en la sede del Partido Socialista, para seguir con las negociaciones sobre los cupos en la lista parlamentaria conjunta que llevarán a las elecciones.

A solo un día que se cumpla el plazo, se espera que a las 14:00 horas lleguen los secretarios generales de cada tienda para resolver las últimas trabas respecto a la lista.

En concreto, uno de los factores que ha generado más complicaciones es el Distrito 8 (Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú), que cuenta con ocho cupos para ser distribuidos en los siete partidos. De esa forma, la DC y el Frente Amplio buscan presentar dos candidaturas.

No obstante, desde las colectividades hacen una buena evaluación de las negociaciones.

"Esperamos que hoy día pueda ser el día, pero estamos trabajando hasta el último momento. Si bien siempre podemos exacerbar las diferencias, creo que acá ha habido un trabajo muy importante de unidad. Y en eso estamos, poniendo el máximo de nuestros esfuerzos para poder arribar a un acuerdo que logre una mayoría parlamentaria para poder avanzar en los cambios que Chile requiere", dijo la timonel del FA, Constanza Martínez.

Desde el Partido Comunista, el presidente Lautaro Carmona enfatizó que "mis expectativas son buenas, altas. Ojalá saquemos la tarea a la hora que sea durante hoy, porque así tenemos un día sábado un poco más tranquilo. Lo que tienes que dejar cerrado hoy son los espacios, los cupos, las reservas de dónde quieres ir".

Asimismo, el timonel radical Leonardo Cubillos afirmó que "estamos ya cerrando el acuerdo. Hay algunos distritos, principalmente que ha pedido la Democracia Cristiana, y esperamos que se vaya resolviendo positivamente como lo hicimos anoche".

Por su parte, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, reveló que este sábado a las 10:00 horas llegarán al Servel para inscribir el pacto, sin embargo, aún no determinan el nombre de la coalición.

Mulet insiste en la disposición de colaborar con la DC u otro partido oficialista

En paralelo, la lista de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista, Partido Popular, Alianza Verde Popular y otros movimientos regionalistas, realizará una reunión telemática este sábado a las 15:00 horas para cerrar los últimos detalles de su pacto.

El excandidato presidencial y diputado Jaime Mulet (FRVS) insistió en que están a disposición de colaborar con la DC y los partidos oficialistas, en caso de que se quieran sumar a su lista alternativa.

"Estamos en los días finales, nosotros ya obviamente armando nuestra lista alternativa, trabajando y dispuestos, incluso conversando con algunos de los actores de los siete (partidos) que están en la otra lista que todavía no llegan a un acuerdo", afirmó.

"Imagínese que nosotros no hubiéramos abierto la posibilidad de otra lista, o sea, esto, como lo dijimos desde un principio, era imposible. De una u otra manera facilitamos las cosas, estamos todos con llaneza. Yo espero que los siete partidos lleguen a un acuerdo y si no, como lo hemos dicho públicamente, nosotros en disposición de colaborar si es que la Democracia Cristiana, los radicales o los liberales quieran estar con nosotros en esta lista alternativa", agregó.