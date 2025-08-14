Analista por cuestionamientos a candidatura de Calisto: "Chile Vamos tiene tejado de vidrio"

Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, aseguró este jueves que Chile Vamos tiene "un tejado de vidrio" al resistir su respaldo a la postulación senatorial del diputado Miguel Angel Calisto (bancada Demócratas), quien es investigado por presunto fraude al Fisco.

La situación judicial de Calisto, cuya solicitud de desafuero fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, se ha convertido en la piedra de tope para lograr un acuerdo en materia parlamentaria de Chile Vamos.

En esa línea, el académico explicó que, desde un punto legal, no existe "impedimento alguno para que Calisto pueda repostular (al Parlamento). También, desde el punto de vista de nuestro sistema judicial, se supone que la inocencia de toda persona se mantiene hasta que se demuestre lo contrario".

"Sin embargo, el fondo de aquello es que un diputado investigado por casos de corrupción evidentemente daña la calidad de la política y habla del desprestigio de los partidos políticos, que hoy día están evaluados como los peores dentro de todas las instituciones del sistema político", puntualizó el experto.

Por lo anterior, Duval enfatizó: "En todo esto Chile Vamos tiene un tejado de vidrio, puesto que en las últimas elecciones municipales también llevó candidatos a alcaldes en una situación similar".

El Partido Demócratas seguirá en negociaciones -durante esta semana- con Chile Vamos para acordar un acuerdo de cara a las elecciones parlamentarias, cuyo plazo de inscripción se cierra el próximo lunes 18 de agosto.