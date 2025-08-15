Calisto confirma que irá como independiente y destraba acuerdo Demócratas-Chile Vamos

El diputado Miguel Angel Calisto (independiente-Demócratas), investigado por presunto fraude al Fisco, confirmó este viernes que competirá como independiente por un cupo en el Senado.

La situación judicial de Calisto, cuya solicitud de desafuero fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, se había convertido en la piedra de tope para lograr un acuerdo parlamentario entre Demócratas y Chile Vamos, por lo que su decisión permite destrabar las negociaciones.

Durante esta mañana, el diputado agradeció el apoyo recibido por Demócratas y la defensa de su presunción de inocencia: "No es mi intención, y nunca lo ha sido, afectar las negociaciones del Partido Demócrata en una relación con Chile Vamos", expresó.

"Chile Vamos se está perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro, de crecer hacia nuevos electores. Para ellos es más cómodo mirar hacia la extrema derecha y no hacia un electorado más moderado o de centro", manifestó el legislador.

En ese sentido, Calisto expresó: "Nuestra única lealtad y dependencia, sin duda, va a ser de parte de la gente de Aysén, de la gente que me conoce, y no tener que depender de las cúpulas políticas de Santiago, y menos de la élite política santiaguina".

El parlamentario se encuentra reuniendo las 213 firmas que necesita para presentar su candidatura al Senado por la Región de Aysén.

Chile Vamos y Demócratas, en tanto, tienen plazo hasta el sábado 16 de agosto para inscribir una lista parlamentaria.