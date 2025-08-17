Chile Vamos afirma que pacto con Demócratas reforzará la capacidad ejecutiva de Matthei

Como "un hito importante para la unidad del sector" calificaron Chile Vamos y Demócratas la inscripción de su lista única parlamentaria, realizada el sábado en el Servel a horas del vencimiento del plazo.

El pacto se denomina "Chile Grande y Unido" y contiene a los cuatro partidos que se aliaron para la campaña que rechazó la propuesta de una nueva Constitución el año 2022, pero no a Amarillos.

La lista parlamentaria se compone de casi 120 candidatos a nivel nacional y competirá en noviembre principalmente contra el pacto de Republicanos y los partidos Nacional Libertario y Social Cristiano -titulado "Cambio por Chile"-, además de las dos inscripciones oficialistas "Unidad por Chile" y "Verdes, Regionalistas y Humanistas".

"La verdad es que ayer (sábado) tuvimos un hito muy importante, que la inscripción de una lista de unidad de Chile Vamos con Demócratas. Creemos que este es un paso importante para la consecución de un objetivo que es claro", dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Dicho objetivo es "tener mayoría en el Congreso y poder hacer los cambios que Chile necesita, particularmente en materia de seguridad, migración y economía", añadió el diputado.

En la misma línea, su par de RN Diego Schalper indicó: "En Chile, cuando uno dice que quiere cambiar las cosas, no basta con decirlo. Hay que tener la capacidad de hacerlo y, para poder hacerlo, usted requiere los apoyos necesarios para poder lograrlo, y esos apoyos, hoy día, la que es capaz de convocarlos de manera amplia se llama Evelyn Matthei".

Chile Vamos acordó la lista parlamentaria con Demócratas luego que los partidos Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano rechazaran muchas veces sus llamados a adherirse a un pacto, debido a que -argumentan- tienen "proyectos políticos distintos".