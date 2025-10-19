DC acusa "apropiación" por parte de RN al mostrar en la franja al expresidente Aylwin

Descontento hubo en la Democracia Cristiana (DC) luego que en la franja electoral parlamentaria de Renovación Nacional (RN) se mostrara la imagen del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), lo que fue interpretado como un intento de "apropiación".

En el mentado spot emitido el viernes, se ve al otrora líder histórico de la DC recibiendo la banda presidencial durante la ceremonia de cambio de mando realizada el año 1990, lo que fue calificado en un comunicado como "inaceptable" por la tienda cristiana.

"(Aylwin fue) un humanista cristiano comprometido con la justicia social, la reconciliación y la democracia; valores que muchos de quienes hoy lo invocan no respaldaron ni respetaron durante su Gobierno", acusó el colectivo.

📣 Declaración Pública por uso de imagen de Patricio Aylwin en el primer capítulo de la franja de RN en el marco de un antiguo video del fallecido Presidente Sebastián Piñera. pic.twitter.com/lyAOZ4DSwA — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) October 19, 2025

En la misma línea, el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría, denunció que "la derecha ya se ha acostumbrado a zigzaguear en temas de DD.HH., de democracia y de la figura de algunas autoridades".

"Ellos (en el plebiscito de 1988) estuvieron por el 'Sí' (para que siguiera ejerciendo la dictadura); Aylwin estuvo por el 'No'. Ellos estuvieron por la dictadura y Patricio Aylwin por la democracia", recordó el parlamentario.

"Es lamentable lo que ocurre en la derecha, que carece de referentes y tiene que pedirlos no prestados, sino apropiados", repudió.

La respuesta de Renovación Nacional

A sus declaraciones respondió el diputado de RN Frank Sauerbaum, que expresó que "el expresidente Aylwin representa un momento de acuerdos, de consensos y de tranquilidad que el país requiere recuperar".

"RN destaca ese rol y nosotros entendemos la incomodidad de la DC, porque ellos hoy apoyan al Partido Comunista (al respaldar a su candidata, Jeannette Jara); idea muy contraria a la que sostuvo siempre el exmandatario Aylwin, y que la DC básicamente se fundó para luchar en contra de esos ideales", indicó.