Huenchumilla: "Lo importante es la voluntad política de configurar una lista de centroizquierda"

El senador y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, abordó este lunes, en conversación con El Diario de Cooperativa, la arquitectura política de la coalición Unidad por Chile de cara a las elecciones del 16 de noviembre, desmintiendo que existiera una promesa de 22 cupos parlamentarios para la Falange tras el respaldo de la Junta Nacional a la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara (Partido Comunista).

El legislador calificó la cifra como parte de un proceso de negociación "en desarrollo", y señaló que el verdadero desafío es lograr el "affectio societatis" entre los partidos de la nueva alianza, respetando los espacios de cada uno.

Huenchumilla confirmó que la directiva de la DC se reunirá este mediodía con Jara en una "agenda abierta" para discutir "los grandes temas" de la coalición y la posible incorporación de nombres de su partido al comando.

A pesar de las tensiones internas y las críticas de algunos militantes, el presidente de la DC aseguró que la situación "va llegando a una cierta tranquilidad" a medida que se entiende que esta "es una candidatura de una coalición, no de un partido, independiente de la militancia de la candidata", con 10 partidos comprometidos en un programa común.

El senador también abordó el tema del acuerdo parlamentario, expresando su esperanza de que se concrete un "plan A" con "una buena lista única". Sin embargo, no descartó un "plan B" si las negociaciones no prosperan.

"El plan B es que no pudiéramos llegar a un acuerdo de una lista única, porque pudiera ser de que los números no encajaran, de que la ingeniería electoral no diera, de que hubieran demasiados candidatos o los partidos no quedaran satisfechos. Bueno, habría que buscar un plan B para tener dos listas, pero estamos trabajando en una sola lista", explicó.

Huenchumilla restó dramatismo a la opción de las dos listas, asegurando que esto no afectaría la participación de la DC en la coalición: "Nosotros dijimos que queríamos tener un acuerdo parlamentario. Ese acuerdo se puede manifestar de una manera o de otra, pero lo importante es que tengamos una convergencia en presentarnos frente al país con una coalición y una candidata", declaró el líder DC.

"Lo importante -enfatizó- es la voluntad política de configurar una lista de centroizquierda. Si esa voluntad existe, entonces vamos a llegar a un acuerdo en el programa, vamos a tener una coalición que le va a ofrecer al país un camino y vamos a tener una forma de elegir nuestros diputados y senadores que permita que esto camine. De tal manera que yo no veo drama en eso (un escenario de dos listas). Lo importante es que estamos dialogando, estamos conversando, no estamos peleando por la prensa, no estamos dando un espectáculo, sino que estamos trabajando en pos de esa unidad y de la seriedad con que queremos enfrentar esto".

El 18 de agosto vence el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Diez días después, se informará la aceptación o rechazo de las postulaciones y las candidaturas rechazadas tendrán un plazo para apelar.