Ramírez ante críticas del PC: Jadue no es candidato porque está acusado; no por la UDI

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió al paso de las críticas del Partido Comunista por haberse cambiado de distrito para competir con Daniel Jadue, quien fue inhabilitado por el Tricel.

El parlamentario sostuvo que "cuando tomé la decisión de cambiarme de distrito, desde el Distrito 11 de Las Condes al Distrito 9 de Recoleta y otras siete comunas, dije expresamente que yo quería ir a competir contra Daniel Jadue, porque para lograr mayoría en la Cámara de Diputados hay que ir a aquellos lugares que son bastiones de izquierda a arrebatarles escaños".

"La razón por la que él no es candidato no es Guillermo Ramírez ni la UDI, la razón por la cual él no es candidato es porque la Constitución ordena que alguien como él, acusado por más de tres años y un día, en este caso 18, no puede ser candidato", manifestó.

Ramírez insistió en que "pensar que nosotros maquinamos algo desde hace años, cuando partió esta investigación, es simplemente ridículo".

Existe preocupación en el oficialismo, ya que ahora la lista está liderada por los diputados Andrés Giordano y Boris Barrera, quienes en la elección anterior tuvieron baja votación y fueron "arrastrados" por Maite Orsini y Karol Cariola.

Situación del alcalde de Coyhaique

También hay preocupación en el oficialismo por la situación del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, militante DC que se reunió con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

El diputado Eric Aedo (DC) sostuvo que "no sé si al final del día va a votar por Evelyn Matthei, tal vez sería bueno que explicitase aquello, si es que quiere hacer un gesto o una acción política, pero la Democracia Cristiana ha tomado una decisión. Yo no veo que exista espacio para la Democracia Cristiana en la derecha y me parece mucho más honesto desde el punto de vista intelectual, que si él no se siente cómodo con la derecha, entonces esté en la derecha".