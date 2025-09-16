Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago8.9°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Parlamentarias

Schalper e inhabilitación de Rincón: No queda más que acatar, pero lo lamento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El diputado RN remarcó en Cooperativa que "en Estado de Derecho, los fallos se respetan".

Schalper e inhabilitación de Rincón: No queda más que acatar, pero lo lamento
 ATON (archivo)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El diputado Diego Schalper (RN) remarcó en Cooperativa que la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que impide a la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, repostular al Senado este 2025 se debe acatar, aunque lamenta su exclusión de las parlamentarias.

"Creo que nosotros, ante el fallo de un tribunal, lo único que nos queda es acatarlo", apuntó en El Diario de Cooperativa, antes de manifestar que "obviamente lamento, desde el punto de vista humano y político, que Ximena no pueda ser candidata al Senado, pero en Estado de Derecho, los fallos se respetan".

Más información en instantes

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada