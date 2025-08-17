Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.5°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Parlamentarias

Tras dichos de Elizalde, PS niega que lista única fracasara por falta de "generosidad"

Publicado:
| Periodista Radio: Paula Lillo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La timonel Paulina Vodanovic desdramatizó la decisión del FRVS y de Acción Humanista de competir por separado, pese a los exhortos del Gobierno y de Jeannette Jara.

Dijo que los ministros no necesariamente conocen "el detalle de estas conversaciones, que no son de un día ni dos".

Tras dichos de Elizalde, PS niega que lista única fracasara por falta de
 ATON

"Es legítimo que dos partidos tomen la decisión de crecer, lo que no era posible en una lista muy acotada", planteó Vodanovic, quien asumió como senadora en 2023, cuando Elizalde saltó al Gobierno.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La timonel del PS, Paulina Vodanovic, respondió a las polémicas declaraciones que su compañero de partido y ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo respecto al fallido intento del oficialismo en acordar una lista parlamentaria única.

A horas del vencimiento del plazo, el sector inscribió el sábado dos pactos: el primero, denominado "Unidad por Chile" -compuesto por el PS, PC, PR, PL, PPD, FA y la DC-; y el segundo, llamado "Verdes, Regionalistas y Humanistas", conformado por el FRVS y Acción Humanista.

Estos dos últimos partidos se bajaron de las negociaciones debido a que -sostuvieron- "no encontraron voluntad de llegar a acuerdos" para formar una lista parlamentaria única.

En este contexto, durante una entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Elizalde expresó que "hay quienes no creyeron en la unidad o no tuvieron los grados de generosidad suficientes".

Los dichos del exsenador PS generaron una respuesta de la presidenta de su partido, Paula Vodanovic: "Creo que quienes no estuvieron presentes en la discusión, como es el caso de los ministros, probablemente no conozcan el detalle de lo que fueron estas conversaciones, que no son de un día ni dos", dijo.

"El viernes pasamos la noche dentro del Partido Socialista y el acuerdo se cerró a las 08:30 horas de la mañana (del sábado). No porque sea de última hora, sino porque esto es un proceso muy largo que lleva meses en construcción", defendió la senadora.

"Es perfectamente legítimo que dos partidos tomen la decisión de poder crecer, de tener una cantidad importante de candidatos en Chile, que no era posible satisfacer en una lista muy acotada donde todos los partidos políticos partíamos ya con una cantidad mínima de aquellos parlamentarios que están en ejercicio", sostuvo Vodanovic.

"Aquí lo que existe es un proyecto político único, no está en cuestión la unidad", remató.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada