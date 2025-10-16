Tricel revisa recursos interpuestos por Jadue para rehabilitar su candidatura

En el Palacio de Tribunales, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revisa en una sesión extraordinaria los dos recursos de reposición interpuestos por Daniel Jadue, con el fin de rehabilitar su candidatura a diputado por el Distrito 9.

El exalcalde quedó fuera de la papeleta a raíz de su imputación en el caso Farmacias Populares, pero se abrió una oportunidad para restituir su postulación luego que la investigación de la causa se reabriera.

Respecto al único obstáculo que puede impedir la rehabilitación de la candidatura de Jadue -los plazos de impresión de votos-, el abogado de Jadue ante el Tricel, Ciro Colombara, expresó que no es efectivo que esté cerrada la papeleta: "Este tema se ha dado en varios países y evidentemente será necesario -si así fuera- reimprimirlos (los votos) en el Distrito 9, donde compite el candidato Jadue".