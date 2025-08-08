Ultraderecha puso la lápida a lista parlamentaria única que pedía Chile Vamos

Adelantándose a la fecha límite, que es el 18 de agosto, los partidos de la ultraderecha chilena -Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano-, inscribieron este viernes su pacto parlamentario ante el Servicio Electoral.

Aunque en abril se había anunciado como "Nueva derecha para cambiar Chile" y luego se habló de "Derecha Unida", la denominación escogida finalmente fue "Cambio por Chile", tratando de apuntar -además del voto duro- a las personas menos politizadas.

El bloque presentará un total de 183 candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados, 77 de las cuales serán de mujeres, y cada partido ocupará un tercio de cupos, con presencia en todas las regiones.

Pese a que esta inscripción pone lápida a la lista parlamentaria única de las oposiciones que, durante meses, pidió Chile Vamos y su candidata presidencial, Evelyn Matthei, la ultraderecha dejó abierta la opción de acordar pactos por omisión en cuatro circunscripciones senatoriales.

"Eso, efectivamente, está sobre la mesa. Simplemente implica, en el momento de inscribir las candidaturas, tener a la vista esa coordinación", comentó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien aseguró que, en el último tiempo, dentro el propio Chile Vamos había perdido ímpetu la opción de la lista única.

"Nosotros y buena parte de ellos también tienen lo suficientemente claro que la manera de competir representando o incorporando en este abanico a todos quienes hoy día están en la oposición es con dos listas. Lo han dicho todos los partidos políticos, salvo uno (la UDI), pero me da la impresión de que ya todos entienden lo suficientemente claro que ésta es la mejor manera de maximizar la representación en el Congreso Nacional de quienes hoy día estamos en la oposición", aseguró Squella.

Timonel UDI: "Si llegamos a perder..."

En efecto, de los tres partidos de Chile Vamos, solo la UDI seguía insistiendo fuertemente en la lista parlamentaria única de todas las oposiciones, y el timonel Guillermo Ramírez reafirmó hoy esa mirada.

"Las palabras aguantan cualquier cosa, lo relevante son los hechos. El Partido Republicano pidió unidad y hoy día inscribe su lista parlamentaria sin haber tenido la intención de conversar para tener una lista unitaria. Lamentablemente, si llegamos a perder el Congreso (en la elección de noviembre) aunque tengamos más votos en las oposiciones, eso va a ser culpa de la falta de unidad", dijo Ramírez.

Chile Vamos sigue esperando, de momento, que el Partido Demócratas oficialice la decisión de conformar una alianza parlamentaria y presidencial.