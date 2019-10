Partido Comunista: Si Piñera no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renuncie

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, pidió que el Presidente Sebastián Piñera, "si no tiene capacidad de gobernar", renuncie y llame a elecciones, con el fin de evitar mayores incidentes a nivel nacional.

Según publicó La Tercera, Teillier acusó al Mandatario de estar renunciando a gobernar y de "escudarse" detrás de los militares tras la declaración de estado de emergencia.

"El Presidente debe levantar el Estado de Emergencia ahora porque el pueblo ya no le cree. Tengo la impresión de que el pueblo no le tiene miedo, no le tiene miedo a la represión. Y esto puede todavía ser peor entonces", dijo.

Teillier continuó que "si él está renunciando a gobernar, porque gobernar significa acoger las demandas de la ciudadanía, que para eso lo eligieron Presidente, y se escuda tras los militares, si no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora y que el pueblo, con el sentimiento que tiene hoy día, elija a un nuevo gobernante, incluso a nuevos parlamentarios".

"Esa es la situación. Estamos en un momento de crisis compleja y debe, insistimos, debe revertir el alza de los pasajes", planteó.

El diputado comentó que "el gobierno comete una gran frescura al decir que los comunistas seríamos los responsables de todos los responsables de violencia. Esta es una costumbre de la derecha de culpar a los comunistas y parece que también de este gobierno ¿pero de quién es la culpa de la movilización social y de los actos de violencia que pudieron haberse producido? Es del gobierno".

"El problema de fondo en todo esto es que el gobierno se comprometió con el país por los tiempos mejores. Tiempos mejores, esa fue la promesa, mejores salarios, mejores pensiones, mejor vivir de la gente. Eso fue lo que prometió ¿Y qué es lo que ha pasado en desmedro de eso? Lo que ha pasado es que el gobierno ha insistido en recortar y cercenar los derechos de los trabajadores, de los jóvenes y los niños", sentenció.