"Apruebo, Chile Digno": PC lanzó campaña para incentivar participación en el plebiscito

El Partido Comunista (PC) lanzó este domingo, en el Parque Forestal de Santiago, la campaña "Apruebo, Chile Digno", con la que se busca incentivar la participación en el plebiscito constituyente de abril y "la lucha por cambiar el modelo político y social impuesto por la dictadura".

En este comando también participan otros partidos de izquierda y organizaciones sociales, sindicales, pueblos originarios, diversidad sexual e independientes.

Sobre este proceso, la diputada comunista Karol Cariola aseguró que "la participación hoy en día es un elemento fundamental para que el plebiscito que ha logrado abrir la ciudadanía desde la movilización social, este proceso constituyente, sea exitoso".

Además, la parlamentaria dio conocer que el PC participará en el plebiscito y que lo van a convertir en una lucha por una asamblea constituyente, libre, plurinacional, feminista, regionalista y soberana.

"Aprobar el cambio de la Constitución es el primer desafío, pero también lograr que esta nueva Constitución sea democrática y que logre establecer derechos fundamentales. No basta solo con tener una nueva Constitución, sino que tiene que tener derechos a la salud, vivienda y pensiones dignas", puntualizó la diputada.

También estuvieron presentes organizaciones feministas, que hablaron sobre el trabajo particular que se debe realizar pensando en el mes de marzo y los temas que cruzan la lucha de la mujer y las principales materias en la agenda social.

"Hemos estado en la calle, la demanda más sentida que hemos tenido son las pensiones. Las mujeres del país, en un gran porcentaje, llevan solas sus hogares y tienen que cubrir con pensiones miserables sus vidas, no puede ser que la mujer en este país sea vulnerada", puntualizó Natalia Mejia, representante de una de las organizaciones presentes.

"Es muy importante que podamos representar a cada una de ella en este proceso (constituyente)", añadió.

¡Comienza el lanzamiento del comando #AprueboChileDigno! Comunistas, progresistas, regionalistas, libertarios/as, el Partido Igualdad y organizaciones sociales junto a parlamentarios/as, Presidentes de partidos y dirigentes sociales unidos: nueva Constitución por un Chile Digno. pic.twitter.com/Lei3gNGIfQ — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) January 19, 2020

"La opción Rechazo igual es un camino a la reforma constitucional"

Por su parte, el senador Andrés Allamand (RN) aseguró que votar que "No" en el plebiscito no significa que no pretenda genera cambios conticuionales.

"La opción rechazo abre exactamente igual el camino a la reforma constitucional a través de un proceso diferente, que es precisamente lo que está cotemplado en nuestra institucionalidad", señaló en el programa "Mesa Central", de Canal 13.