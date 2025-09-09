Bárbara Figueroa tras comparación del PC con los nazis: "Terminemos con el cuco"

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, rechazó en El Primer Café la comparación que planteó el alcalde Mario Desbordes de su colectividad con el nacionalsocialismo alemán de Adolf Hitler.

En declaraciones a T13 Radio, el expresidente de Renovación Nacional señaló que el PC "es un partido que es tan malo, tan peligroso, tan tóxico como los nazis en el origen".

"El Partido Comunista no es un partido democrático", enfatizó Desbordes, sucesor de Irací Hassler en la alcaldía de Santiago.

"Las declaraciones de Desbordes, evidentemente, no las comparto", replicó Figueroa en Cooperativa, y acusó en ellas un actuar rayano en el intervencionismo.

"No sé por qué el alcalde de la comuna de Santiago tiene que estar haciendo ese tipo de opiniones respecto a los partidos políticos. Me parece que eso sí ya es transitar en el fino límite (del intervencionismo), porque, además, miente", señaló la exembajadora de Chile en Argentina.

"Juan Andrés Lagos está vivito y coleando"

Figueroa defendió, además, las declaraciones del dirigente Juan Andrés Lagos respecto a que el programa de Jeannette Jara está abierto aún a inclusiones temáticas.

Dentro de la candidatura oficialista "somos un partido más de nueve, entonces, ya terminemos con este debate de tratar de poner el cuco en el Partido Comunista", enfatizó.

"Nuestra candidata ha estado recorriendo el país, está haciendo una serie de propuestas, y lo que dijo Juan Andrés Lagos -que entre paréntesis, está vivito y coleando, a propósito de las campañas de desinformación que lo dieron por muerto (ayer lunes)- es que hay mucho del ideario del Partido Comunista en las propuestas que se están trabajando. Lo que se presentó en agosto fueron lineamientos programáticos y eso se complementa con los aportes que están haciendo los partidos y (...) esas propuestas son las que se están poniendo a conocimiento de la ciudadanía", explicó.