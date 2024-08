Carmona criticó que ministros ventilaran sus diferencias con el PC sobre Venezuela

El timonel Lautaro Carmona cuestionó en El Primer Café que ministros del Gobierno de Gabriel Boric hayan recriminado públicamente la postura del Partido Comunista sobre el reciente proceso electoral en Venezuela, que se inclina a reconocer la reelección de Nicolás Maduro pese a las sospechas de fraude y a la presión de la comunidad internacional para que el régimen transparente los resultados.

El propio Carmona planteó la semana pasada que no tenía "otra alternativa" que "validar" el procedimiento del Estado venezolano, y el diputado Boris Barrera, quien participó como observador internacional invitado por Caracas, dijo que esperaba que el Presidente Boric "reconociera" el opaco triunfo de Maduro y no pusiera en duda el resultado. Todo esto se enmarca en la histórica amistad del PC con el chavismo.

"Cuesta entender la posición del Partido Comunista (...) No es la primera vez que ocurre (...) que el PC tiene una posición respecto a lo internacional que no tiene que ver con el resto de los actores de la izquierda", lamentó desde el gabinete el ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, quien enfatizó que existe al respecto "una diferencia profunda".

La titular de la Mujer, la frenteamplista Antonia Orellana, vaticinó, en tanto, que quienes defienden al régimen venezolano "se van a poner muy rojos".

"Más allá de si me gustan" esas declaraciones, el tema "es si a ellos, investidos en la representación del Gobierno, les corresponde hacer un diálogo público por los medios sobre la posición que tendría el PC, que además están interpretando", reprochó Carmona este martes en Cooperativa.

El exdiputado criticó que los secretarios de Estado hayan preferido hablar públicamente de estas diferencias "cuando hay un camino que es mucho más directo: llamar al Partido, conversar, hacer saber su opinión".

En esta línea, aseguró que "la posición del PC ha sido muy clara y concreta, radicada en que se respete la soberanía democrática de la ciudadanía (venezolana). Tenemos un juicio crítico (de lo acontecido), pero no nos vamos a hacer cargo de cuestiones que no hemos dicho".

En el PC "tenemos una convicción, que es luchar por los derechos del pueblo", subrayó, rechazando que se pueda poner en duda la integridad de la tienda sólo "porque no le hago caso a lo que manda a decir el caballero de EE.UU.", en alusión al gobierno de Joe Biden.

No obstante, "no quiero contribuir a un clima que, en vez de desenredar, complejice más aun una situación de miradas distintas" dentro del oficialismo, indicó.

Carmona insistió en que conviene "mucho más el mecanismo de primero informarse, con conocimiento de causa, (y luego) sostener posiciones", puesto que, en este caso, "cuando uno se mete a hacer una discusión sobre si lo que dijo María Collado (sic) o Maduro, y sobre esa base está sacando conclusiones respecto al PC, está haciendo activismo".

"NO SOMOS LOS ADALIDES DE VENEZUELA EN CHILE"

Asimismo, Carmona apuntó que "hay una diversidad de mirada, y los partidos tienen que aprender a convivir con esas diferencias: (desde el PC) no lo hacemos para molestar a otros, pero no por no molestar vamos a negarnos ni vamos a aceptar que seamos nosotros los adalides o representantes de Venezuela, del proceso venezolano, en Chile, porque no es verdad".

El dirigente reivindicó, de todos modos, su "juicio de valor respecto de un proceso que sostiene un pueblo, que se denomina un proceso bolivariano de emancipación", y relevó que la tienda comunista evalúa como un "concepto importante cuál es la condición antiimperialista que tiene un proyecto".

Sin embargo, "eso no significa que yo deba tener una coincidencia absoluta en tonos, métodos y formas propias de cada pueblo". Por ejemplo, "no me gusta ese tipo de diálogos que se está estableciendo, ni las descalificaciones directas y violentas que se están haciendo respecto al Presidente Boric" desde la cúpula de Maduro, sostuvo.

Respecto a la cuestionada reelección de Maduro "seguimos con la sana expectativa de que la cosa se despeje, se entreguen los documentos que permitan claridad de la elección".

"Hay principios políticos que, bajo ninguna condición, van a soslayar el sentido crítico frente a las cosas: las cosas no son perfección o caos. Entre medio hay situaciones donde hace falta evaluar y hacer la observación crítica cuando corresponda", remarcó.

"TENEMOS AUTORIDAD POLÍTICA Y MORAL PARA HABLAR DE DEMOCRACIA"

Finalmente, Carmona afirmó que, en el caso de que el trasfondo de las críticas políticas hacia el PC sea tratar "de adornar la campaña de octubre (elecciones municipales y regionales) sobre la base de levantar las banderas de la lucha por la democracia, sobre la base de la historia de Chile", aseveró que sus opositores debieran "perder cuidado".

"Tenemos testimonios de que somos sobrevivientes de un tiempo y tenemos autoridad moral y política para plantearnos ese debate", debido a la persecución que sufrió el Partido Comunista durante la dictadura de Pinochet, sentenció el timonel.