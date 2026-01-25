Carmona desdramatiza exclusión PC-FA de reunión oficialista, pero admite que es "lamentable"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó este domingo el encuentro de coordinación entre el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social; instancia a la que no fueron convocados ni su tienda ni el Frente Amplio.

La reunión, organizada por el PS, buscó dar una señal política en torno a la configuración de dos oposiciones durante el próximo periodo presidencial liderado por el republicano José Antonio Kast.

En ese contexto, en una entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona relativizó el alcance del encuentro: "Son nueve las fuerzas políticas que están mirando desde su ángulo y, obviamente, entre ellas -por historia y experiencias recientes- hay más o menos acercamiento respecto de otras (...). Entonces, para mí, la gran noticia no es que se junten".

"Yo no he escuchado que se haya dado a conocer una articulación definitiva con un nombre y apellido", sostuvo el timonel PC, que -no obstante- reconoció, posteriormente, que la instancia fue "un intercambio donde, lamentablemente, no se invita ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista".

De todos modos, "no exageremos los alcances que esto tiene", agregó.

Hace unos días, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, señaló que no existe una "crisis" en el sector, aunque reconoció que pueden existir "diálogos rígidos por el momento".

Aseguró que desde el PC recibieron un primer balance de la reunión

Carmona agregó que aún existen espacios para la coordinación política y que estos no están cerrados: "Los espacios de coordinación no están agotados, están abiertos frente a desafíos grandes (...) hay todavía mucho trabajo que ver en lo parlamentario y en cuanto a la conducción del Congreso Nacional", sostuvo.

El timonel PC también indicó que desde su partido recibieron un primer balance de la reunión y que esta no buscaba excluir a otras fuerzas políticas. "Se trataba de una reunión que no pretendía agredir a los otros", señaló.

Respecto al panorama político de las próximas semanas, el dirigente afirmó que "febrero es bajo en actividad política y nos queda (poco) de marzo, pero yo creo que habrán intercambios, tengo expectativas de eso".

Finalmente, reafirmó la disposición del Partido Comunista a impulsar una articulación unitaria en la oposición, asegurando que su tienda, "por lo menos, no va a desistir de seguir insistiendo en la necesidad del trabajo por construir una expresión de unidad entre todos quienes están en la misma coincidencia".

"No es la unidad para asumir la filosofía o los planteamientos estratégicos del otro partido, sino sencillamente es la unidad para abordar con una mirada común lo que es la futura política de gobierno, cuando se establezca el 11 de marzo la presidencia José Antonio Kast", cerró Carmona.