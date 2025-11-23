Síguenos:
Tópicos: País | Política | Partido Comunista

Carmona respalda a Boric y denuncia injerencia de EE.UU. tras polémica con embajador

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El timonel del PC apoyó la nota de protesta enviada del Gobierno ante las críticas de Brandon Judd, quien dijo sentirse "desilusionado" por algunos dichos de Boric sobre Trump.

Catalogó las declaraciones del diplomático estadounidense como un "descarado intervencionismo que tiene el imperio respecto a nuestros países".

 ATON (archivo)

"(EE.UU.) lo hace con un sarcasmo, lo hace con una ironía… están repitiendo la fórmula de intervencionismo que hizo EE.UU. en la selección argentina", manifestó Carmona.

El presidente el Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó la nota de protesta enviada por el la Administración del Presidente Boric a Estados Unidos ante los dichos del embajador de ese país, Brandon Judd.

El alegato chileno se dio luego de que, durante una conferencia de prensa, el diplomático estadounidense se refiriera a las críticas indirectas de Boric sobre Donald Trump: "Yo estuve muy desilusionado de escuchar lo que dijo el Presidente Boric, por un sinnúmero de razones. Escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país", expresó Judd.

El embajador también se refirió a las elecciones chilenas: "Vamos a trabajar con cualquier Presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo. Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios", aseguró.

"Descarado intervencionismo"

Frente a la nota formal de protesta del Gobierno chileno, el timonel del PC aseguró que desde la colectividad "lo abordamos (el tema), porque fue valorar y respaldar la posición que ha expresado el Presidente Boric frente a este descarado intervencionismo que tiene el imperio respecto a nuestros países".

Carmona también apuntó a la actual política exterior de Donald Trump en Latinoamérica: "(EE.UU.) lo hace con un sarcasmo, lo hace con una ironía... están repitiendo la fórmula de intervencionismo que hizo EE.UU. en la selección argentina", manifestó, en alusión a los dichos del líder republicano sobre el apoyo económico que condiciona a la victoria del partido de Javier Milei.

En ese sentido, el dirigente comunista catalogó las declaraciones del embajador estadounidense en Chile como las de un "activista de una causa de las más reaccionarias".

"Él mismo (el embajador Judd) empieza a indicar qué candidatura le haría mejor a Estados Unidos. Eso es intervenir en la elección", fustigó.

