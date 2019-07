Daniel Jadue se disculpó con Bachelet tras polémica por informe sobre Venezuela

El alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, reveló que se comunicó con la ex Presidenta Michelle Bachelet para ofrecerle disculpas por las críticas que le formuló a propósito de su duro informe ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

He hablado con la presidenta Michelle Bachelet para pedirle disculpas, pues mi intención nunca fue atacarla a ella. — Daniel Jadue (@danieljadue) July 23, 2019

"Es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. Es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual está siendo sometido el pueblo venezolano desde el exterior, por las sanciones económicas", dijo Jadue en una entrevista publicada el domingo por La Tercera.

El jefe comunal sostuvo en dicha ocasión que en el informe "se han entregado generalidades, lo que es muy consistente con la historia de Bachelet y su posición respecto de Venezuela. Ella apoyó el golpe, apoyó la intervención, apoyó la invalidación preventiva de las elecciones. Nunca la he visto condenar nada de esto".

Las declaraciones del alcalde y posible carta presidencial del Partido Comunista desataron un conjunto de reacciones políticas durante todo el domingo y el lunes, haciéndolo foco de las críticas de dirigentes de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio.

"Si tiene aspiraciones presidenciales el alcalde, que se informe bien, porque lo que está diciendo no tiene ningún fundamento", dijo el ex canciller y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, otro de los posibles aspirantes a La Moneda en el mundo de la centroizquierda, quien hasta trazó una línea divisoria entre los que están con Nicolás Maduro y los que están con Bachelet.

El colmo: Alcalde Jadue acusa a @mbachelet de promover el golpismo en Venezuela. Nadie le cree al alcalde. Y, además, cuestiona demoledor informe de DDHH de la Alta Comisionada. Jadue y su partido incondicionalmente del lado de Maduro, en tanto otros estamos con Bachelet. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) July 22, 2019

Incluso al interior del propio PC, la diputada Carmen Hertz calificó de "inaceptables" las palabras de Jadue, e insistió en que el golpe aludido por Jadue -de Pedro Carmona Estanga contra Hugo Chávez, en abril de 2002- Michelle Bachelet "no tuvo nada que ver".

golpe de estado q dió Carmona, Jefe patronal venezolana contra Chávez el 2002 fue tácitamente apoyado durante el gobierno de Ricardo Lagos x la canciller @soledadalvear y ante ridículo internacional pidieron renuncia del entonces embajador de Chile @mbachelet no tuvo nada q ver — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) July 22, 2019

A más de 48 horas de la polémica, Jadue anunció esta tarde, mediante Twitter, que habló "con la presidenta Michelle Bachelet para pedirle disculpas".

"Mi intención nunca fue atacarla a ella", aseguró.