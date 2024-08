Director de Ideas Republicanas: Presión oficialista al PC es electoral, pragmática

Patricio Dussaillant, director del think tank Ideas Republicanas, planteó en El Primer Café que las tensiones en las coaliciones del oficialismo, agravadas por la postura del Partido Comunista sobre Venezuela y la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude, responden más a cuestiones electorales internas, nacionales, que a una discusión real sobre principios democráticos,

Analizó, sin embargo, que sí existen diferencias de "fondo" del Socialismo Democrático y el Frente Amplio respecto al PC.

"Para mí el asunto del Partido Comunista y el Frente Amplio, o el Presidente de la República, no es un asunto de opiniones, de que tengan opiniones distintas sobre el Gobierno de Maduro, (sino que) son diferencias de principios, es adhiero o no adhiero a un sistema democrático y a la defensa de los derechos humanos. Entonces, me parece que la diferencia es de fondo, y me parece que ahí", sostuvo.

Pero apuntó que las posiciones relativas a alejar a la tienda que encabeza Lautaro Carmona de la alianza de Gobierno se vinculan a las elecciones municipales y regionales de octubre en nuestro país.

Así lo interpretó citando las declaraciones del timonel del PPD, el senador Jaime Quintana, quien advirtió el fin de semana que, "si en un plazo prudente el PC no cambia su posición" sobre Venezuela, ve "muy difícil renovar un pacto con ellos".

"La gente ve que esto es un problema de acceso al poder. El senador Quintana dice: vamos a pensar esta alianza, pero después de las elecciones. O sea, veamos el resultado de la elección: si al Partido Comunista le va muy bien y mantiene a la alcaldía importante, tomaremos una decisión; si al Partido Comunista le va muy mal, lo sacamos de la alianza. Entonces, el tema deja de ser de principios y pasa a ser absolutamente pragmático, electoral, y de acceso al poder", expuso.

"Éstas son las cosas que desprestigian a la política y que hacen que los ciudadanos estén cada vez más lejanos", sentenció Dussaillant.