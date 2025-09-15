Síguenos:
Tópicos: País | Política | Partido Comunista

Figueroa descarta diferencias entre el PC y Jara por inhabilitación de Jadue

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La secretaria general del PC aseguró que no existe "ningún debate que involucre a nuestro sector" y acusó una operación política para beneficiar al timonel gremialista.

"La derecha quiere por vía administrativa (...) garantizar la electividad del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez", aseguró la también integrante del comité estratégico de Jara.

"Este no es un debate de nuestra candidatura, no es un problema del sector. Esta es una diferencia con la derecha", manifestó Figueroa.

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, descartó la existencia de diferencias al interior del comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), a raíz de la inhabilitación de la candidatura parlamentaria del exalcalde Daniel Jadue, resuelta por el Tribunal Electoral (Tricel).

Durante un punto de prensa realizado esta mañana, la también integrante del comité estratégico del comando de Jara acusó a la UDI de realizar una maniobra para beneficiar la elección parlamentaria de su timonel, Guillermo Ramírez, quien pertenecía al Distrito 11 (zona oriente de Santiago), pero decidió cambiarse  al Distrito 9 (Recoleta, Conchalí e Independencia) para competir con Daniel Jadue.

"Este no es un debate de nuestra candidatura, no es un problema del sector. Esta es una diferencia con la derecha", aseguró Figueroa.

En ese sentido, la secretaria general del PC explicó: "La derecha quiere por vía administrativa, y así lo hizo, que no aceptó que se hiciera (lo resuelto por el Tricel) y que reconoció como presunción de inocencia a candidatos de su sector que, en su minuto, también fueron objetados en el TER, (pero) hoy día lo aplica a nuestros candidatos con tal de garantizar la electividad del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez", cuestionó.

"Por lo tanto, no hay en esto ningún debate que involucre a nuestro sector ni mucho menos a nuestra candidata", puntualizó Figueroa.

Más temprano, la senadora Alejandra Sepúlveda, que también es vocera del comando de Jara, aseveró en Cooperativa que para la abanderada "no hay una incomodidad. Quizás al comienzo, pero la candidata fue clara, y creo que además, el tiempo le dio la razón. Lo digo muy sinceramente: nosotros estamos en otra".

