Filtración de chats de Cariola: PC presentó denuncia por violación de secreto

El abogado Juan Carlos Manriquez, defensor de la diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola, exigió esta mañana que la Fiscalía Nacional aclare "la burla al sistema" respecto a la filtración de chats de la parlamentaria y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

En concreto, La Tercera publicó este viernes conversaciones privadas entre ambas militantes comunistas, en marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. No obstante, en ellas manifiestan su frustración por la falta de avances en reformas claves y la gestión por parte del Gobierno del Gabriel Boric, quien, sin embargo, le restó importancia.

Ante toda esta situación, el abogado Manríquez aseveró que "nosotros lo que estamos haciendo es pedir que la Fiscalía Nacional inmediatamente exija la aclaración total de esta burla al sistema judicial y a los derechos de los intervinientes".

"Esta situación es una verdadera burla a una resolución judicial. Un juez impuso la obligación al fiscal regional a cargo de la investigación de no filtrar de modo alguno los pasajes no tachados de los informes, en materias tales como la vida privada, comentarios políticos y cuestiones sin interés criminalístico. Había cuatro destinatarios de ese informe: la PDI, la Fiscalía, una defensa y el tribunal", señaló el defensor.

"El fiscal Pastén, quien investiga las filtraciones de causas complejas, debiera estar ya haciendo las primeras diligencias", sostuvo.

Por otro lado, el diputado Luis Cuello (PC) presentó ante el Ministerio Público una denuncia por delito de violación de secreto por la publicación de las conversaciones, con el objetivo de que "se esclarezca cómo se ha filtrado una pieza de una investigación que estaba bajo custodia y reserva del Ministerio Público".

"Aquí se ha pasado un límite en la instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos", enfatizó.

Por su parte, la diputada Camila Musante (independiente-PPD) apuntó que "esta vulneración a la reserva solo debilita el proceso, no habla más de un manejo comunicacional que la verdad es bastante peligroso para resguardar la seriedad de una investigación, sobre todo de delitos que están asociados a la corrupción, como lo ha anunciado la Fiscalía.

Alessandri: "No es algo que debiéramos perder tiempo comentando"

En una línea similar, desde la oposición, el diputado Jorge Alessandri (UDI) declaró que "si te cae mal o bien alguien de tu coalición, si críticas o no al Presidente de la República, eso no es algo en que debiera entrar la Fiscalía, no es algo que debiéramos perder tiempo comentando tampoco los actores políticos y debiera quedar, quizás, para el chisme privado que cada uno que le quiera dedicar tiempo a aquello".

Asimismo, la diputada Ximena Ossandón declaró que "sus conversaciones privadas debiesen mantenerse así, privadas. Y nada tienen que ver con hechos graves que creemos justifican pedir su salida".

Temprano esta mañana, el ministro del Interior Álvaro Elizalde se refirió en Meganoticias sobre las filtraciones y declaró que "debiese hacerse público solo aquello que es relevante penalmente".