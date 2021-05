Gobernadores regionales: Daniel Jadue llamó a "no dejar que gane la derecha" en los balotajes

A tres semanas de la segunda vuelta de gobernadores regionales, Daniel Jadue llamó a los sectores de las actuales oposiciones a participar activamente y "no dejar que gane la derecha" en ninguna región donde tenga candidatos Chile Vamos, la coalición del Gobierno de Sebastián Piñera.

"Hacer un llamado a que todos aquellos que están con nosotros no contribuyan ni por acción ni por omisión, en ninguna región de Chile, a que pueda ganar la derecha", exhortó el reelecto alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista.

En ese marco, "quiero ser absolutamente claro, no estamos por la no participación, estamos por ejercer un voto activo que efectivamente reduzca las posibilidades que la derecha hoy tiene", puntualizó.

"Por lo tanto, en todas aquellas regiones donde hay cualquier candidato de la oposición, llamamos a votar por ellos y no dejar que la derecha gane", insistió el alcalde.

El domingo 13 de junio tendrán lugarbalotajes en 13 regiones del país, mientras que otras tres -Valparaíso, Aysén y Magallanes- ya quedaron con gobernador electo en la primera vuelta del 15 y 16 de mayo.

En ellas, la derecha compite en 9 regiones: de Arica y Parinacota, de Antofagasta, de Coquimbo, O'Higgins, de Ñuble, del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

DC ESPERA QUE NO SEA "CÁLCULO ELECTORAL"

El llamamiento de Jadue fue realizado en el marco de una actividad en la que el candidato presidencial presentó la sede donde funcionará su comando, en el barrio República en el centro de Santiago, y en la cual también invitó a conformar equipos comunales pensando en la primaria presidencial del 18 de julio, cuando se medirá con la carta del Frente Amplio, Gabriel Boric.

Llamamos a formar comandos por nuestra candidatura en todo el país ingresando a https://t.co/umKb2z0GAS

Te invitamos a trabajar por este gran proyecto transformador! pic.twitter.com/cTTyMjK4zY — Daniel Jadue (@danieljadue) May 27, 2021

En este marco, hubo una reacción con cierto escepticismo en la Democracia Cristiana, el partido de oposición que más roces suele tener con el PC, y cuyo candidato a gobernador en la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se enfrentará a la figura apoyada por la tienda comunista, la frenteamplista Karina Oliva, en la segunda vuelta.

"Espero sea un llamado genuino y no sea cálculo electoral", dijo el secretario nacional DC, David Morales, quien cree que "probablemente Daniel Jadue se está dando cuenta que con los votos de extrema izquierda no le va a alcanzar para ganar, probablemente no le va a alcanzar ni siquiera para ganarle la primaria a Gabriel Boric".

"Valoro el llamado que hace Jadue, es un llamado correcto, pero ver para creer", remarcó Morales.