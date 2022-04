Jadue: Combatir a la ultraderecha requiere de recuperar las banderas de la izquierda y desintitucionalizarnos

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), en su participación en la "Cumbre Internacional contra el Fascismo" en Venezuela, señaló que "combatir a la ultraderecha requiere recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos".

El ex precandidato presidencial llegó hasta Caracas para participar en la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe de Estado contra Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002, junto a una delegación chilena compuesta por el ex senador Alejandro Navaro y el ex militante socialista y actual dirigente del Movimiento Socialista Allendista Esteban Silva.

El jefe comunal, además, fue uno de los expositores principales en un foro, donde aprovechó la instancia para criticar a la izquierda en Latinoamérica, a la que apuntó de estar "permeada por el neoliberalismo", según consignó El Mercurio.

Y que "combatir a la ultraderecha requiere de recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos, porque en 100 años la izquierda pasó de estar en las instituciones y fuera de la calle", dijo.

Finalmente, Jadue -quien utilizó sus vacaciones para viajar a Venezuela-, respecto a nuestro país, reiteró que el "socialismo democrático que dice que apoyó el golpe de Estado" en Venezuela, pero "no tocó el modelo ni a las Fuerzas Armadas".

Las declaraciones del alcalde de Recoleta causaron diversas críticas tras alabar a los militares del país caribeño que, a su juicio, son "incapaces de asesinar a su pueblo", y expresó estar "muy bien impresionado" de que en Venezuela "cientos de agentes del Estado" hayan sido "condenados" por presuntas violaciones a los derechos humanos".

En esta línea, posterior a conocerse los dichos de Jadue, la canciller Antonia Urrejola aseguró que "él no representa al Gobierno", y que el Ejecutivo "ha sido bastante claro respecto a Venezuela"; mientras que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó en Cooperativa que "a pesar de que soy militante y tengo mis propias convicciones (...) sigo siendo de un Gobierno con una posición muy clara en la que creo profundamente".