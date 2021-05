Jadue filoso tras la elección: "Parece que los nietos no votan"

El candidato presidencial del PC y alcalde reelecto de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que "los nietitos" no votaron en las elecciones de este fin de semana, en relación a la baja adhesión que tuvo la candidatura de Pablo Maltés, pareja de la diputada Pamela Jiles, en su candidatura como gobernador metropolitano.

En conversación con Bienvenidos de Canal 13, Jadue manifestó que "si yo pensara que alguien es miserable, no estaría dispuesto a trabajar con él. Pamela Jiles ha hablado de toda la clase política como una clase política miserable, ha basureado a todo el mundo, no sabe si es de izquierda o de derecha y le tengo una mala noticia, parece que los nietos no votan".

"Yo no conozco ninguna humanista en el mundo ni ningún humanista en el mundo que sea partidario de la pena de muerte", dijo.

Jadue añadió que "yo respeto mucho la historia de la abuela y de Pablo Maltés, pero efectivamente uno en las carreras políticas gana con programas de gobierno, con argumentos, no con insultos, con debate político, no con esta desidia de considerar que todo lo que no es uno es malo. No, aquí hay que debatir política y yo creo que en eso Pablo no fue capaz de instalar ningún tema que tuviera que ver con cómo superar la ciudad neoliberal, que es fundamental".

En relación a la carrera presidencial, Jadue dijo que "con mucha humildad, voy a tratar de trabajar con todos los que quieran sumarse al programa del pueblo de Chile, a la constituyente, a las necesidades y a resolver los dolores del pueblo de Chile, porque ellos son mis jefes (...) para mí no hay enemigos en política, sino que adversarios".