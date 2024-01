Jadue ratificó crítica a los "judíos de izquierda": Hertz es quien tiene la contradicción

Continúan los roces al interior del Partido Comunista, ya que ahora el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó que "si la violación masiva de derechos humanos y el genocidio es para nuestra compañera Carmen Hertz compatible con la democracia, es un problema valórico que yo no voy a entrar a discutir".

Esto tras la polémica por las declaraciones del jefe comunal, quien declaró que "para mí es una contradicción ser de izquierda y asumirse judío, porque ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido", lo que fue duramente criticado por la parlamentaria, que junto al otrora militante comunista Miguel Lawner enviaron una carta respondiendo a lo anterior.

"Nos resulta inconcebible en alguien que conoce a muchas personas de origen judío, con quienes ha compartido tantas luchas y a quiénes le consta que carecemos de los prejuicios inaceptables que nos atribuye. Son demasiados y muy importantes en la historia de nuestro Partido, los militantes a quienes Jadue agravia tan injustamente", indicaba la misiva.

Pese a lo anterior, Jadue, en su programa de YouTube "Sin Maquillaje", dijo que "cuando (Hertz y Lawner) salen a criticar la declaración oficial del partido, porque el partido tiene una sola posición, ¿no?, y algunos se salen por el lado, siempre con los medios de la derecha, me parece que esos no son métodos comunistas y, por lo tanto, yo no voy a discutir con eso acá".

Asimismo, señaló que era un "pensador racional (...), de estos de la tradición humanista materialista", y que no había nada que no sea susceptible de la crítica racional.

"Al parecer, algunos compañeros que se dicen de izquierda creen que hay algunas cosas como, por ejemplo, determinada forma de pensar o determinada religión, que se escapan del alcalde de la crítica racional, es decir, uno puede criticar todo menos sus creencias. No son susceptibles de ser discutidas", añadió.

En la misma línea, el exprecandidato presidencial aseguró que "yo he escuchado a mi compañera Carmen Hertz en CNN, que ella es admiradora de la democracia israelí. Si la violación masiva de derechos humanos y el genocidio es para nuestra compañera Carmen Hertez compatible con la democracia, bueno ya es un problema valórico que yo no voy a entrar a discutir con ella. Ella tiene un largo historial de defensa a los derechos humanos, creo que aquí la que tiene la contradicción y también que resolverla es ella".

Pese a que Lautaro Carmona, timonel comunista, llamó a hacer las "precisiones" entre ellos, a esto se sumó el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez, quien usó sus redes sociales para "solidarizar" con Jadue, a quien, a su juicio, se intenta "cancelar a través de la tergiversación mediática", y sostuvo que "el sionismo es una ideología supremacista".

Solidarizo con @danieljadue, a quien se intenta cancelar a través de la tergiversación mediática de sus palabras.



Recordar la resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU que, en 1975, equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano, llamando a… pic.twitter.com/4FuDxzDRZH — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) January 3, 2024

Finalmente, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, indicó en radio Nuevo Mundo que nadie siente que esto "sea saludable", y que es una situación que "nos preocupa", por lo que reiteró el llamado al diálogo.

La colectividad tiene prevista una reunión de su comité central para este fin de semana, donde se definirán los plazos para el nuevo congreso de la tienda y sus líneas políticas.