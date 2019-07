Llamado de Cariola y Vallejo a la renovación genera debate en la oposición

Las diputadas del Partido Comunista Karol Cariola y Camila Vallejo insistieron en las similitudes de los postulados de la colectividad de la que forman parte y el Frente Amplio que las llevó a pedir una renovación del partido y de la oposición.

En el programa Mesa Central de Canal 13, la diputada Vallejo aseguró que "nadie del (PC) se identifica con el proyecto de ex Concertación y no es nuevo lo que yo he dicho". Y con respecto a las cercanías programáticas con el Frente Amplio planteó que "lo hemos conversado con ellos y se refleja nuestro trabajo".

"Yo sé que la palabra renovación puede traer muchos fantasmas. Hay una serie de propuestas en esa discusión política y tenemos que entender que el Partido Comunista es una herramienta", destaco Cariola.

El presidente del PC, Guillermo Teillier, respaldó las declaraciones de la diputada Vallejo y aseguró que "nosotros vamos a hablar primero con ellos (Frente Amplio) y después con los otros. Ahora yo veo que la ex Concertación está muy preocupada. Nosotros venimos hablando de la necesidad de la unidad de todos hace un par de años, incluso inmediatamente después de la derrota de Alejandro Guillier".

"Hemos hablado con ellos. Algunos nos han menospreciado, dicen que con los comunistas nada y se han mantenido en eso. Ahora vienen a saltar por la declaración de Camila (Vallejo). A mí me parece un poco a 'trasmano' su reacción. Ojala reaccionen", agregó el timonel.

La DC valoró el "sinceramiento"

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, valoró el "sinceramiento" que ha tenido el PC y aseguró que es una "consecuencia lógica".

"Yo creo que el Partido Comunista haya tomado la decisión, primero, de buscar un acuerdo con el partido de Marco Enrique-Ominami y ahora acercarse definitivamente al Frente Amplio, es, de alguna manera, una consecuencia lógica de lo que significa y representa el Partido Comunista", señaló Chahín.

El timonel de la DC aseguró que "nosotros estamos desde la oposición pero ocupamos un espacio diferente, distinto. Por lo tanto creo que es un proceso de sinceramiento que es necesario y eso no significa que no vayamos a conversar, que no podamos llegar a acuerdos programáticos puntuales o que no podamos llegar a acuerdos electorales".

"Respetamos al PC por toda su historia"

En tanto el diputado Gabriel Boric, del partido en formación Convergencia Social, valoró la actual posición del Partido Comunista y aseguró que serían un aporte para el Frente Amplio.

"El PC está en un proceso de discusiones que nos parecen súper interesantes y en el marco de las políticas de alianzas va a haber que estudiarlas caso a caso. Nosotros primero estamos por fortalecer el Frente Amplio. El Partido Comunista en eso tendrá que tomar definiciones. Hemos escuchado con atención declaraciones en donde remarcan las coincidencias que hemos tenido permanentemente en el parlamento", destacó Boric.

El diputado aseguró que las coincidencias con el PC lo alegran "porque nos permite sumar más. Al Partido Comunista le tenemos un tremendo respeto por toda su historia de lucha social y no me cabe ninguna duda de que los momentos de cambios y de empujar estas transformaciones los vamos a encontrar".