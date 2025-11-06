Síguenos:
Tópicos: País | Política | Partido Comunista

Partido Comunista "respetará" alejamiento de Jara "a favor de un proceso mayor"

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La candidata dijo esta mañana en Cooperativa que si se convierte en Presidenta, "lo más probable" es que renuncie o suspenda su militancia, "para ahorrar problemas".

Partido Comunista
 ATON

La abanderada del oficialismo y de la DC "no tiene ninguna limitación para una resolución de ese tipo", aseguró el timonel Lautaro Carmona.
El timonel Lautaro Carmona afirmó este jueves que el Partido Comunista "respetará absolutamente" la decisión de Jeannette Jara de renunciar o suspender su militancia si a final de año es electa como Presidenta de Chile.

La abanderada reconoció en Cooperativa esta jornada que, si llega a La Moneda, "es bien probable" que se aleje del colectivo "para ahorrar problemas", y así "no existan más cargas", pues, "durante la campaña, se ha generado tanta controversia con aquello".

Consultado al respecto en CNN Chile, Carmona aseguró que "la decisión que tome Jeannette Jara va a ser absolutamente respetada por el conjunto del Partido, empezando por la dirección".

"Lo digo más positivamente y directo: Jeannette Jara no tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y lo vamos a comprender como un hecho positivo a favor de un proceso mayor", agregó.

Sin embargo, "creo que la única persona titular del alcance de la formulación -y voy a ser súper respetuoso- es Jeannette Jara", añadió Carmona al ser interrogado sobre si las declaraciones de la candidata dan a entender que su militancia constituye un problema para un eventual triunfo en las elecciones presidenciales.

