PC blinda a Cariola: Insistir con la censura es un "disparo a los pies" para las derechas

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, defendió en El Diario de Cooperativa a la presidenta de la Cámara, la diputada PC Karol Cariola, afirmando que insistir en la censura es "un disparo a los pies" de las derechas.

Cariola enfrentó una fallida moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano el martes -instancia a la que asistió con su bebé de ocho días de vida-, por un presunto delito de tráfico de influencias a favor de un empresario chino que está siendo investigado por Fiscalía.

Si bien Chile Vamos descartó al día siguiente participar en otra moción anunciada por el PSC -donde argumentaron que no se prestarán "para un show mediático"-, el jueves cambiaron de opinión tras el pronunciamiento del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó eliminar todos los datos del celular incautado de Cariola que no sean de interés para la investigación.

Frente a esto, Figueroa expresó que "esta lógica de las derechas -donde no veo diferencias entre Chile Vamos, Republicanos y los socialcristianos- de permanentemente transformar el debate en el Congreso en mociones y acusaciones, termina siendo un disparo en los pies".

"Cuando tenemos que discutir problemas tan importantes como las listas de espera, el fin al CAE, el salario mínimo o el alto costo de las viviendas, estar concentrados exclusivamente en mociones hace que uno piense: 'por favor, volvamos a poner al centro a las personas'", fustigó la secretaria general del PC.

Por lo tanto, "esperamos que no se insista en la censura. El mandato de Cariola termina el 15 de abril y la acción no tiene ninguna justificación, porque la diputada ha sido absolutamente contribuyente con la investigación en su contra: no ha dejado de entregar nada ni ha puesto obstáculos a la Fiscalía", aseveró la expresidenta de la CUT.

Investigación contra Jadue "no es determinante" para decidir candidatura

Figueroa también abordó la situación en la que se encuentra el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, que, aunque está en arresto domiciliario por su imputación en el caso Farmacias Populares, asoma como carta presidencial del PC.

"Hemos sido claros en señalar que esperamos que esa indagación avance lo más rápido posible, ya que son tres años" en los que el otrora edil está siendo investigado, dijo la militante comunista.

"Esperamos que, en un minuto, las pesquisas se puedan cerrar: esto ya no es un elemento determinante porque está en pleno desarrollo y así lo ha estado por mucho tiempo", expresó la exlíder sindical.

"Quiero ser cuidadosa en el término de veto" oficialista al PC en las definiciones

Figueroa, por último, se desmarcó de las acusaciones de "veto" hechas por la dirigencia de su partido tras la incomodidad expresa de la candidata del PPD, Carolina Tohá, de participar en una primaria presidencial con candidatos que respalden al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como el propio Jadue.

Sin embargo, la secretaria general del PC admitió que, con esas declaraciones, "sin querer se puede tener injerencia en los debates legítimos al interior de otros colectivos. Por eso dijimos prudencia y respeto".

"Pese a ello, yo no supongo ni quiero suponer que, detrás de las palabras de una candidata (Tohá), ponemos primero el foco del debate en los ideales y no en los programas, las propuestas presidenciales", concluyó Figueroa.