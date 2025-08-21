PC chileno acusa a EEUU de plan militar para forzar cambio de gobierno en Venezuela

El Partido Comunista de Chile rechazó la "escalada militar en desarrollo" de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, ya que atenta contra "los más básicos principios democráticos".

A través de un comunicado, la colectividad planteó que esta situación "pone en peligro inminente al conjunto de nuestro región como zona de paz, amenaza la soberanía de los pueblos y transgrede los más básicos principios democráticos de la convivencia de nuestros países, hoy puestos bajo condición de amenaza".

"Estados Unidos ha desplegado tres destructores navales, un submarino nuclear, aeronaves, un barco con misiles y 4.500 marines en las aguas del Caribe bajo el pretexto de una 'operación antidrogas', que en realidad responde a su propósito geopolítico de provocar por la fuerza militar un cambio de gobierno en Venezuela que no excluye la amenaza contra Cuba, ya sometida por décadas a los efectos de un bloqueo criminal", recordaron.

El texto continúa señalando que "la asonada se produce luego del decreto ejecutivo de Trump disponiendo el despliegue de tropas en territorios extranjeros, y el montaje de una campaña para desestabilizar la institucionalidad venezolana bajo el pretexto el combate al narcotráfico".

"La cruda historia de nuestra región está plagada de asonadas imperiales, sin excepción, ejecutadas bajo diversos pretextos aunque con un mismo fin, ya por nadie desconocido y ante el cual no tienen lugar la neutralidad ni la indiferencia. Para el combate al narcotráfico y el crimen organizado está la colaboración multilateral entre Estados y no el intervencionismo", insistieron.

Finalmente, el PC llama "a la defensa de la democracia, la paz, la no intervención y el respeto a la soberanía nacional".