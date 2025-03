PC por caso Cariola: Lealtad con proyecto de Gobierno no significa en absoluto obsecuencia

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, defendió la "lealtad" de su colectividad con La Moneda al comentar la filtración de las conversaciones que sostuvieron la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola en las que criticaban -con duras palabras- al Gobierno.

En conversación con El Primer Café, Carmona apuntó al fiscal Ángel Valencia quien esta misma mañana sostuvo en El Diario de Cooperativa que "el estándar de reserva es bastante alto. (...) Donde está el riesgo más relevante es en el momento en que la ley nos obliga a entregar copias de los antecedentes a terceros, particularmente a los intervinientes".

"Como las leyes no establecen sanciones para quienes entreguen esta información a la prensa o a otras instituciones, la posibilidad de que eso se filtre es muy alto, porque hay intereses y hay más bien incentivos mal puestos", añadió Valencia.

Sobre estos dichos, Carmona remarcó que el fiscal nacional "asume que efectivamente han habido filtraciones. Lo que falta por precisar es dónde está la responsabilidad de esa filtración" que, añadió, saca la causa del foco principal y lo traslada a "ese intercambio que está en el plano estrictamente privado, que no tiene por motivación hacer público un pensamiento".

El exdiputado añadió que las filtraciones "afectan la confianza que la sociedad debe tener en el sistema judicial. Cuando esto, en las palabras del fiscal nacional, queda en una nebulosa -porque no se sabe si es de origen en los propios fiscales, en los trabajadores de la Fiscalía o en quienes son depositarios también de esa información, porque son abogados- la verdad es que no está diciendo nada que no sea dejar todo todavía mucho más relativizado y, el tema de fondo, del resguardo de información reservada, se perdió".

La lealtad del PC con el Gobierno

Asimismo, Lautaro Carmona defendió el rol del PC dentro del Gobierno y destacó que eso no les quita la posibilidad de realizar críticas.

"Lo hacemos desde una primera posición, que es la de pertenencia -no olvidar que somos parte del origen de este Gobierno- al proyecto, que lo hacemos con convicción, y de forma activa, pero asimismo, siempre mantenemos nuestra independencia como partido político distinto a otros", manifestó.

"Esa independencia -agregó- la ejercemos toda vez que sea necesario entregando nuestra mirada, con el respeto debido, resguardando las competencias que cada uno tiene, pero indicando que pertenencia, lealtad con el proyecto, no significa en absoluto obsecuencia".

Al ser consultado por el contenido de la conversación entre Hassler y Cariola, Carmona enfatizó que "no va a haber, de parte nuestra, una interpretación, un pronunciamiento en un sentido o en otro. Creo que ellas han asumido la responsabilidad sobre el calibre de los dichos y los contenidos y no va a haber debate nuestro".

La postura de Carmona tuvo eco en el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien manifestó en El Primer Café que "el correcto actuar del Ministerio Público y la PDI deja mucho que desear. No solo por las filtraciones (...), sino también por incorporar en un informe conversaciones privadas que nada tienen que ver con el delito investigado".

A su vez, Juan Carlos Santa Cruz, presidente de Evópoli, replicó que esta situación "le hace daño a nuestro sistema de investigación y de justicia en general. Genera dudas finalmente de cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos y solo genera desconfianza en el sistema. Y un país que desconfía finalmente de su sistema de justicia (...) es un país que le cuesta avanzar y que pone en riesgo su capacidad de ejercer de buena manera su Estado de Derecho".