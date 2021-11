Piñera por declaración del PC sobre Nicaragua: Pido a las fuerzas democráticas que sean consecuentes

El Presidente Sebastián Piñera pidió a "todas las fuerzas democráticas chilenas" que condenen cuando hay "violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos", en respuesta a la declaración emitida por el Partido Comunista y movimientos de izquierda respaldando la reelección del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, mientras que los presidenciables de distintos sectores cuestionan liderazgo del candidato Gabriel Boric.

"Nicaragua ya no es una democracia, y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia, no fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas; se hicieron con muchos candidatos -o posibles candidatos- encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados", declaró el Mandatario, en la misma línea de la declaración de la Cancillería dada a conocer este lunes, donde se rechazaron los resultados de los comicios.

El Presidente, en esta línea, declaró que "cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los derechos humanos, no puede haber doble estándar y por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos".

En la misiva, firmada por el Partido Comunista -pero desconocida y no adherida por parlamentarias del mismo partido-, se respaldan las elecciones celebradas el fin de semana en Nicaragua, y que otorgaron un quinto mandato a Daniel Ortega, quien ha sido fuertemente cuestionado por la comunidad internacional.

CRÍTICAS DE LOS PRESIDENCIABLES

Por su parte, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, criticó esta situación y declaró que "ratifica la tragedia que sería para Chile el gobierno de Gabriel Boric, por la ingobernabilidad que va a provocar. ¿Quién manda a quién? Yo tengo la sensación que en esa coalición manda el Partido Comunista y cuando elijamos a Gabriel Boric estamos eligiendo al Partido Comunista".

Punto de Prensa #SichelPresidente "Sería una tragedia para Chile que llegue a gobernar Gabriel Boric. Tenemos un candidato presidencial que condena la dictadura en Nicaragua pero que su principal partido que el PC dice todo lo contrario".

Mientras que la contrincante de Nuevo Pacto Social, la demócrata cristiana Yasna Provoste, señaló que "es difícil para Gabriel en una coalición en donde él dice una cosa y sus partidos dicen otra", añadiendo que "esa es la diferencia en nuestra candidatura".

"Creo que cuando su mismo vocero señaló hace algunos días que el propósito era generar inestabilidad en el país, se manifiesta en estas contradicciones permanentes", dijo, haciendo referencia a los dichos del candidato a senador por la Región Metropolitana Sebastián Depolo (RD), quien dijo que "vamos a meterle inestabilidad al país.

Respecto de Nicaragua, el problema de fondo es que algunos partidos y movimientos que participan del proyecto de Gabriel Boric, aún no incorporan la irrestricta defensa de los derechos humanos como una cuestión de principios.

"Dentro de su propio y pequeño comando tienen estas diferencias siderales, que son incompatibles. Eso va a generar más inestabilidad", planteó Marco Enríquez-Ominami, abanderado del Partido Progresista.

Mientras, la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, afirmó que "hay que terminar con la política exterior hipócrita en Chile. Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras. Gabriel Boric tiene que elegir si está con el Partido Comunista, que es cómplice de Ortega, o con aquellos que creemos y respetamos la democracia".