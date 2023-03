Teillier sinceró delicado estado de salud: "Estoy aprendiendo a caminar de nuevo"

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió por primera vez públicamente a la compleja situación de salud que ha vivido el último medio año debido a las secuelas del Covid-19.

El veterano dirigente de 79 años, que cumple su primer período legislativo como senador (antes fue diputado durante otros tres ciclos), contrajo el coronavirus en septiembre de 2022 y estuvo internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en dos oportunidades, entre diciembre y febrero.

"Me cuidaba y seguía todas las normativas sanitarias. Aunque por mi trabajo como diputado, había un riesgo en el contacto con la gente. Me contagié después de las cuatro vacunas. Pensé que estaba protegido de consecuencias mayores. Me equivoqué", dijo al diario La Segunda.

El líder comunista afirmó que tuvo "la impresión que había pasado bien el impacto del Covid, pues salí bien del confinamiento. Fue unos días después que vinieron efectos en mi organismo, dolores de articulaciones, congestión pulmonar con tos, neumonía, de los que fui saliendo airoso, en un lapso de tres meses. Finalmente surgió una inexplicable alza repentina de la presión".

"A esta altura no sabía que se iba a producir un colapso de mi sistema circulatorio con consecuencias tan graves", agregó, detallando que sufrió una isquemia intestinal, afección que ocurre cuando el flujo sanguíneo que llega al tubo digestivo disminuye.

"(La isquemia) me impidió comer por varios días", contó.

"NO QUERÍA QUE MI ENFERMEDAD SE FARANDULIZARA"

Teillier señaló que estuvo "un buen tiempo en cuidados intensivos", unidad donde "era fácil perder la noción del tiempo y de mi propia realidad. Aunque siempre estaba alerta, en relación a la política, no tuve todos los elementos".

Respecto de las razones para mantener bajo un completo hermetismo su estado de salud, el timonel del PC sostuvo que "la verdad es que no quería que mi enfermedad se farandulizara".

"Yo mismo no sabía cómo saldría adelante. Y dejé que el hospital hablara a los medios", confesó.

Finalmente, sinceró los avances de su recuperación, de la mano del acondicionamiento físico: "Estoy aprendiendo a caminar de nuevo. He avanzado bastante. Sobre el futuro, el Comité Central del partido tiene que determinar la realización del próximo congreso. Desde luego, participaré con entusiasmo, buscando lo mejor para el partido", concluyó.