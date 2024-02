Timonel PC: Embestida contra Juan Andrés Lagos es una profunda manifestación de anticomunismo

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, rechazó este jueves la advertencia que hicieron los timoneles de la oposición a La Moneda contra Juan Andrés Lagos, histórico militante de la colectividad e integrante de la Comisión Política que asesora a la Subsecretaría del Interior desde abril de 2022.

"A mí me parecen de una discreción autoritaria, arrogante, prepotente, con manifestaciones profundas de anticomunismo, las formulaciones hechas por los principales dirigentes de la derecha en Chile, desconociendo -y en eso manifiesto mi absoluta satisfacción- de que cuando un militante comunista asume la honrosa tarea de cumplir tareas dentro de un Gobierno del cual somos parte, lo hace con absoluto compromiso, con una responsabilidad a toda prueba, con una entrega que supera los horarios, buscando que el aporte sea el más eficaz al proyecto común", dijo a Cooperativa el timonel comunista.

El domingo, en entrevista con El Mercurio, Lagos, considerado un dirigente que respalda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió la tesis de no prejuzgar al régimen de Caracas por el caso de Ronald Ojeda Moreno, exmilitar refugiado que fue secuestrado el miércoles 21 de febrero desde su departamento en Independencia.

El asesor de Interior afirmó que se estaban haciendo "especulaciones terribles" que "apuntan principalmente a tratar de debilitar, romper, todo tipo de interacción entre Chile y Venezuela respecto de temas tan importantes como el narcotráfico, el lavado de dinero, crimen organizado".

"Desde Venezuela han planteado que no tienen ninguna relación con este acontecimiento. Me refiero particularmente a la representación en el Parlamento de Diosdado Cabello. Creo que eso es un dato importante a considerar", agregó.

Esta mañana, en El Diario de Cooperativa, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo que los dirigentes de la oposición que estuvieron ayer en La Moneda expresaron al Gobierno sus reparos sobre el trabajo de Lagos en Interior.

"No decimos que sea la postura oficial la de Juan Andrés Lagos, pero es una persona que está asesorando en el Ministerio del Interior, que tiene una relación directa estrecha (con el régimen de Maduro) y lo que levantamos fue la protección de información que puede ser sensible, solamente. Fue más bien levantar la necesidad de que no haya riesgo en esa relación que puedan afectar, por ejemplo, este mismo caso o que puedan estar generándose condiciones que puedan poner en riesgo el resto de la población. Esto fue más bien el foco nuestro", señaló la dirigenta de Chile Vamos.

"Le respondo en forma directa y tajante: no le corresponde (a la derecha), en absoluto, la formulación de las insinuaciones que están haciendo", retrucó Carmona en conversación con Cooperativa.

El timonel comunista sostuvo que las sospechas de la oposición "son bastante explícitas respecto a un no solo funcionario, sino a un dirigente de gran importancia en el Partido Comunista, que, como muchos, tienen tareas en distintos planos dentro del Gobierno del cual formamos parte. No está en nuestra ética no servir a ese proyecto como prioridad, como prelación, como centralidad de lo que es nuestra actividad pública".

"Lo que está haciendo la derecha", aseguró, "es tratando de poner el centro o el foco en una cosa que no corresponde, que no existe, para eludir lo que es el tema central, que es lo que se ha puesto en el tapete. Incluso, lo manifestó propio Andrés cuando le correspondió hacer turno en el trabajo partidario en verano: dijo reiteradamente que este es un hecho muy grave, muy serio, que requiere de la disposición de todas las partes, de todos los sectores de la política, para resolver con eficacia, con diligencia, en primer lugar, buscando el resguardo de la vida de quien está secuestrado y dando con quienes son los criminales responsables de este delito. Eso lo dijo explícitamente".

TESIS SOBRE VENEZUELA "NACEN DE UN CEREBRO QUE CONOCE DE COSAS FRAUDULENTAS"

En esa línea, Carmona aseveró que las mentadas teorías "son afirmaciones que nacen de un cerebro que conoce de cosas fraudulentas, reñidas absolutamente con cualquier transparencia institucional como los que formaron ellos bajo dictadura".

"En dictadura se instalaron los secuestros profesionales de alto nivel, y por eso ellos saben tanto de secuestros, no porque sean contemporáneos, pero heredaron lo que sus contemporáneos de ese tiempo les han indicado. Hoy día todavía hay secuestrados que tienen condición de detenidos desaparecidos. Así es que, ¿cómo es posible que ellos hagan esto? Porque tienen esa experiencia en sí mismos, no hay otra posibilidad de imaginárselo", sugirió el líder comunista.

"Los comunistas tenemos una ética, tenemos una formación valórica, tenemos una opción militante por un concepto de proyecto de sociedad y no por el rédito en sí mismo en un metro cuadrado para nosotros mismos", añadió.

"Mi respuesta es clara y tajante: eso no tiene ningún asidero; eso es una provocación de la que reiteradamente usa la derecha para hacer cursar su anticomunismo, y van a chocar contra la realidad que va a mostrar la vida acerca de la evaluación de nuestro aporte profesional y político a un proyecto de Gobierno", concluyó.