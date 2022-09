Carlos Maldonado renunció al Partido Radical, que representó como timonel y candidato presidencial

El exministro de Justicia, Carlos Maldonado, anunció este lunes que renunció al Partido Radical, en medio de la suspensión de su militancia por haber apoyado la opción Rechazo en el plebiscito de salida.

A través de una carta, el excandidato presidencial aseguró que "no ha sido fácil dar este paso, pero lo he meditado detenidamente y he llegado a la conclusión de su necesidad, para seguir siendo consecuente con los principios que animan mi acción política".

"Efectivamente, entre otras consideraciones, no soy partidario de esta permanencia acrítica, y sin incidencia real del Partido, en un Gobierno que, hasta ahora, ha mostrado una gestión deficiente, sin avances reales en el cumplimiento de su programa, y aún más lejos de responder a los principales y urgentes problemas que aquejan a la ciudadanía, en seguridad, economía, orden público, pensiones, salud, y educación, entre otros", indicó.

Maldonado añadió que "por su trascendencia histórica, no me interpretó en absoluto, muy por el contrario, me violentó, el apoyo, insuficientemente debatido, y sin dejar espacio a la libertad de conciencia de los militantes que teníamos una convicción distinta, a un texto constitucional que afectaba principios que el radicalismo ha defendido durante toda su existencia".

"Destacados representantes del partido advirtieron clara y públicamente las graves falencias del texto, recibiendo desde la institucionalidad partidaria, en lugar de una serena reflexión, llamados al silencio, y la amenaza, pronto llevada a cabo, de abrir en su contra procedimientos disciplinarios, en el marco de los cuales se llegaron a adoptar medidas sancionatorias, anticipatorias de juicio, como fue de público conocimiento en mi caso", recordó.

"DOLOR Y ESPERANZA"

Maldonado planteó que "he sido radical toda mi vida. Admiro el legado de grandes figuras de nuestra historia, que tanto aportaron a Chile, y seguiré sirviendo a los principios del radicalismo. La libertad, la igualdad y la fraternidad han sido y serán mi norte. Y la profundización de la democracia, la expansión de las libertades, la justicia social, el progreso, como base material imprescindible para llevar bienestar a las grandes mayorías, así como la integridad y la unidad nacional, seguirán siendo los objetivos permanentes de mi acción política".

"Me alejo pues, del histórico partido, con dolor y esperanza. El dolor de alejarme del hogar político que lo fue también de mi padre y mi abuelo, y donde conocí, aprecié y tanto aprendí, de personas tan valiosas a lo largo de mis años de militancia", recalcó.

El exministro sostuvo que "también parto con esperanza, la esperanza de servir más eficazmente a los mismos principios, ahora desde mi independencia, y con la expectativa de contribuir a la creación de un nuevo espacio político, que interprete de mejor manera, y ofrezca mejores respuestas, a una sociedad que tanto ha evolucionado y se ha complejizado en las últimas décadas, cuestión que tanto ha costado comprender y procesar a algunas estructuras partidarias tradicionales de la centroizquierda, mellando su capacidad de seguir siendo vanguardia responsable del avance político y social".