Luego de tres años en el cargo: Carlos Maldonado renunció a la presidencia del Partido Radical

El abogado y ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado, anunció a través de Twitter su renuncia al cargo de presidente del Partido Radical, donde cumplió esa labor desde agosto del año 2018.

A través de un comunicado, el ex precandidato presidencial manifestó que cuando decidieron prorrogar su mandato hasta abril del 2022 "expresé que no me animaba ningún interés personal en extender mi mandato, pero también que, pensando en el partido, me parecía inconveniente llevar adelante un proceso eleccionario interno, para la renovación de dirigencias nacionales y regionales, en paralelo a desafíos electorales externos".

"Yo tengo la tranquilidad de haber intentado siempre hacer lo correcto, como cuando estuve hasta el último minuto en el Servel, en mayo del presente año, insistiendo en la realización de primarias legales, de lo cual todo Chile fue testigo (...) Solo pensando en la necesidad de enfrentar unidos como coalición la elección parlamentaria, y para unificar la opción presidencial del sector, acepté las condiciones planteadas por los demás partidos, para llevar adelante un deficiente proceso de consulta ciudadana".

Para conocimiento. Gracias a todas y todos, y mis mejores deseos para Chile 🤝🏼🇨🇱 pic.twitter.com/AdTdhEX2Hj — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) November 23, 2021

Respecto a la segunda vuelta presidencial, Maldonado señaló que "el partido deberá, en este inédito escenario en que la candidatura del sector no ha pasado al balotaje, adoptar una definición política".

"Habiendo cumplido en exceso el periodo de mandato que me entregó la militancia (...) declino en este acto continuar ejerciendo el cargo de Presidente Nacional por el periodo de resta de la prórroga sancionada por el Consejo General", cerró el ex timonel.