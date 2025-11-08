Diputado republicano: "El Partido Comunista es un verdadero lobista del crimen organizado"

El diputado Cristián Araya (Partido Republicano), presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara, afirmó este sábado que el Partido Comunista (PC) es "un verdadero lobista del crimen organizado" al acusarlo de impedir el avance de proyectos antidelincuencia en el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseguró que desde la colectividad de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, "se negaron a priorizar los proyectos de seguridad" durante las sesiones de la pasada semana.

"Nosotros hemos despachado todas las semanas proyectos desde la comisión y ninguno (tuvo) urgencia legislativa. La semana pasada tuvimos la ley Duque, que es por el perrito de un animador de televisión, una ley con nombre Tommy Rey para los artistas, y ningún proyecto (de seguridad) fue priorizado por este Gobierno con urgencia legislativa. La semana pasada, por ejemplo, no se tramitó ningún proyecto en la sala porque el Gobierno no le puso urgencia", cuestionó el republicano.

"En cambio, (el Ejecutivo) sí le ponía urgencia a proyectos de ley con nombre y apellido, claramente haciendo guiños electorales, pero los temas de seguridad, ninguna urgencia. Y cuando solicitamos en la Sala la unanimidad para poder priorizar estos proyectos, para que se votaran con la mera lectura del informe, el PC se opuso. Pero no fue una vez, fue varias veces en cada sesión y se opusieron una y otra vez. Entonces, no es cierto que para todos la seguridad es una urgencia", complementó.

En ese sentido, Araya arremetió contra el Gobierno por impulsar una agenda con otro enfoque: "No puede ser que tengan que estar a la misma altura un proyecto para fortalecer la seguridad dentro de las cárceles con el proyecto que pretende eliminar la UF o el 'No más TAG', que todos coinciden que son estupideces, populismo, que es demagogia, y que tienen la misma prioridad porque solo avanzan conforme a cuando ya no quedan más proyectos que discutir con urgencia", fustigó el legislador.

"Es de una irresponsabilidad de este Gobierno (el no priorizar proyectos antidelincuencia), pero que demuestra algo muy en el fondo: que son una traba para el avance de la agenda de seguridad", afirmó el republicano.

"Un verdadero lobista del crimen organizado"

Al ser consultado por el polémico vidrio blindado que utilizó el candidato José Antonio Kast (Republicano) durante su acto de campaña en Viña del Mar, el diputado Araya explicó: "Cuando Kast le está confirmando a los chilenos que va a haber un cambio radical en el próximo Gobierno, es porque vamos a enfrentar decididamente al narcotráfico, al crimen organizado. Y esto va a generar reacciones de grupos violentos, de quienes hoy asesinan chilenos inocentes, y estamos tomando todas las precauciones en materia de seguridad".

"José Antonio Kast es garantía de que va a haber un combate sin tregua contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, (por lo que) debemos adoptar las medidas necesarias para proteger su integridad y su vida. Entonces, claramente a Jeanette Jara, que no le molesta a ningún criminal, a ningún delincuente, porque, por el contrario, el PC es un verdadero lobista del crimen organizado porque impide el avance de la agenda de seguridad", aseveró.

"Por el contrario, nosotros lo que hacemos es impulsarla, robustecerla, y darle más garantía y respaldo a las policías y apretar la mano contra los delincuentes. Ustedes comprenderán por qué nosotros tenemos que adoptar medidas y ellos no. Me parece frívolo que alguien trate de hacer una polémica con esto, considerando que es para mayor resguardo de la vida y la integridad de una persona", concluyó Araya.