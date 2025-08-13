José Antonio Kast no se presentó ante comisión investigadora de robo de cables

La comisión especial investigadora de robo de cables de cobre, de la Cámara Baja acordó enviar una nota de molestia al candidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos), por no asistir a la sesión de este martes al que fue invitado por su presunta vinculación con el líder de una banda dedicada al ilícito.

Si bien el líder republicano no tenía obligación de acudir, la instancia investigadora desea conocer su vínculo con Francisco San Martín, en prisión preventiva, quien es sindicado como la cabeza de una asociación criminal dedicada al robo de cables de cobre a gran escala que operaba en la Región de Coquimbo, Calama y Metropolitana, desbaratada por la PDI en el operativo "Oro Rojo".

Por ello, también se le hará llegar un cuestionario para que responda por escrito, que tampoco tiene obligación de hacerlo.

En concreto, el vínculo de San Martin con el abanderado presidencial José Antonio Kast tiene que ver con su militancia en el Partido Republicano. De esa forma, fue precandidato a alcalde en 2024 en la comuna de Coquimbo por la colectividad, además de que aparecen juntos en diferentes fotos y reuniones.

El Partido Republicano aseguró que al líder de la banda criminal fue expulsado cinco días después de conocer su vinculación con la causa, en abril de 2025; sin embargo, fue detenido en flagrancia por este delito en octubre de 2022.

Bajo ese contexto, a petición de la diputada Nathalie Castillo (PC), la instancia resolvió invitar al parlamentario José Carlos Meza (Republicanos) para que se refiera a las declaraciones de un testigo, recogidas por la prensa, sobre su supuesta participación en las mismas reuniones que San Martín.