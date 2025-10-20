Kast insiste en dichos sobre Jaime Guzmán: "Si él estuviera vivo, yo estaría en la UDI"

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, buscó poner paños fríos con los personeros de Chile Vamos tras la polémica declaración de la secretaria general de su partido, Ruth Hurtado, quien afirmó que el fundador de la UDI e ideológico de la dictadura de Augusto Pinochet hubiese abandonado la tienda gremialista si es que estuviese vivo.

En entrevista con CNN Chile el pasado martes, Hurtado fue consultada sobre un hipotético escenario en el que Guzmán estuviera vivo para los comicios de noviembre: "Está clarísimo (que votaría) por José Antonio (Kast); no por Evelyn Matthei... Sin duda, hoy día Jaime Guzmán estaría en el Partido Republicano y no en la UDI", aseveró la republicana, cuyas palabras provocaron molestia en Chile Vamos, especialmente en el gremialismo.

Este lunes, la secretaria general del Partido Republicano reconoció su error y aseguró que pidió "disculpas a la familia si se habían sentido ofendidos".

"Creo que es importante enfocarnos, tal como ha señalado José Antonio, en las urgentes necesidades de las personas. No fue con ninguna intención de generar el revuelo que se generó", expresó Hurtado.

En la misma línea, el propio José Antonio Kast también abordó la disputa: "Yo respaldo a Ruth Hurtado", afirmó.

"Fui amigo de Jaime Guzmán, al igual que otros grandes dirigentes de la UDI. Conocí cuál era su pensamiento, ustedes lo pueden ver en muchas filmaciones que hay de su vida. Él, en algunas cosas, habría tenido una línea muy clara: uno podría decir, si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI", aseveró.

Matthei por tensión con republicanos: "Estoy harta"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, también buscó poner fin a la controversia con republicanos tras acusar, durante una entrevista el fin de semana, "falta de oficio y talento" en la colectividad liderada por José Antonio Kast.

El candidato republicano respondió que su equipo "está completamente preparado" y evitó profundizar en los dichos de su contendora.

Este lunes, Matthei volvió a replicar al republicano, pero con otro tono: "Estoy harta de las pequeñas peleas. Nuestro problema está en este Gobierno que no cumple y está en que las personas necesitan un Gobierno que funcione", expresó.

"Eso es lo que yo les prometo: un Gobierno que va a funcionar, (pero) no voy a estar ni ahí con ninguna pelea pequeña, me tienen harta", sentenció.