Para Republicanos la crítica de Boric en cadena nacional "incide para beneficio de Kast"

Continúa la tensión entre el Gobierno y el Partido Republicano tras la última cadena nacional del Presidente Gabriel Boric, en la que criticó el ambicioso plan de ajuste fiscal del candidato presidencial José Antonio Kast.

En aquella instancia, el Presidente detalló los principales puntos del proyecto de ley de Presupuesto 2026 -que fue ingresado al Congreso el martes- y, sin nombrar explícitamente a Kast, fustigó la "irresponsable e indeseable" idea de recortar 6.000 millones de dólares de gasto "sin decir dónde se hará el ajuste" y "sin afectar beneficios sociales".

"Lo que hizo el Presidente Boric fue intervenir en favor de la campaña de José Antonio Kast, porque implícitamente está reconociendo que ellos pierden el poder, y es reconocer también que Kast es el que el que gana", aseguró este sábado el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano).

El Mandatario "está potenciando la campaña de José Antonio al ponerlo a su nivel, a nivel presidencial. Aquí están entre presidentes discutiendo, el que va saliendo y el que va a entrar", indicó el parlamentario.

"Deja también en una muy pobre situación a la candidata oficialista (Jeannette Jara), como que el Gobierno tiene que salir con todos sus ministros, con toda la potencia del Estado a defenderla, a tratar de levantarla", complementó el legislador, quien reiteró que la acción de Boric "incide en la campaña, pero para beneficio de Kast".

Por lo anterior, el diputado también afirmó que "se ha politizado la (discusión por) Ley de Presupuesto".

RN critica intervención del Mandatario

La intervención del Mandatario en televisión también provocó críticas en Renovación Nacional, desde donde esperan que la Contraloría General de la República fiscalice el actuar de Presidencia.

"El Gobierno ha intervenido en todos los procesos electorales, lo hizo en los procesos constitucionales, en la elección municipal, ahora lo hace en la elección presidencial porque entiende que Jeannette es la candidata del Gobierno y como se pronostica un fracaso, obviamente va a arrastrar con eso también el prestigio del Presidente Boric", manifestó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN.

El parlamentario también desdramatizó el "descuelgue" del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), en favor de la candidatura de Kast: "RN es el partido más grande de Chile y la diversidad a veces nos pasa la cuenta, pero son contados quienes han tomado una opción distinta a la del Consejo General de Renovación Nacional, que en su 85% decidió apoyar a Evelyn Matthei. Así que nosotros seguimos trabajando con Evelyn Matthei con el convencimiento que es lo mejor para Chile", puntualizó.