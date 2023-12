"Si Dios me da vida y salud, quiero estar ahí": Kast confirmó tercera candidatura presidencial

El líder del Partido Republicano José Antonio Kast confirmó una tercera candidatura presidencial para los comicios de noviembre del 2025.

"Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí", declaró en el programa "Estado Nacional" de 24 Horas. "Nosotros no tenemos definido quién va a ser nuestro candidato, yo diría que estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía", agregó.

El también exparlamentario descartó ir a una primaria con Chile Vamos, recordando que en dos ocasiones no lo han hecho y que "hemos sido exitosos en el resultado. Entonces creo que hemos demostrado en los hechos que sin primarias nosotros potenciamos el voto del sector", indicó, puntualizando que es su opinión, pero que es una determinación de su colectividad finalmente.

El exmilitante de la UDI expresó que "no tengo problemas" de competir con la expresidenta Michelle Bachelet, a quien ya proponen para las próximas elecciones tras su rol protagónico en la franja del En Contra del plebiscito recién pasado. "Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida. Si yo creo que aquí hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos", señaló.

Asimismo, en un eventual Kast versus Bachelet, dijo que "es más fácil, (porque ella) tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno. Ella va a, entre comillas, arriesgar su capital político, porque claramente tendrá que hablar de temas que no tienen hoy solución".

Y puntualizó: "Ella estudió Medicina, es médica. (El sistema de salud) un desastre. Ella hizo la reforma educacional, un desastre. Preguntemos a cualquier ciudadano si está feliz con la tómbola o los Servicios Locales de Educación Pública, quién firmó: ella. Entonces, yo creo que sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse ante la ciudadanía para dar cuenta de su mal gobierno".

"Cualquiera que vaya (a competir) por el gobierno va a perder, porque este es un desastre de Gobierno. El Gobierno va cayendo todos los días, quizá la figura presidencial no. Pero el Gobierno no tiene cómo explicar la situación en seguridad, en salud, en vivienda".

Además, acotó que en las próximas elecciones "la gente les va a pasar la cuenta" a las actuales autoridades.

Finalmente, en una reflexión respecto al proceso constitucional y la derrota del A Favor, declaró que "la autocrítica es que no pudimos comunicar bien, se instalaron temas que no eran los correctos y que nosotros no hablamos (...) no supimos revertir cierta campaña que nos instalaron y que en algunos minutos vino de gente del sector, entonces, había una confusión".

"Asumimos un proceso que no buscamos y salimos electos con una mayoría importante. Redactamos un buen texto, no supimos explicarlo", cerró.