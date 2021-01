A la espera de competidor: PS dio una semana para inscribir a candidatos presidenciales

El comité central del Partido Socialista decidió dar una semana a sus militantes para decidir si sumarán una nueva precandidatura presidencial que compita a la carta del bacheletismo, Paula Narváez.

De no presentarse ningún nombre, la ex ministra será proclamada el próximo jueves 28 de enero como la única candidata del PS.

"De existir dos o más candidatos inscritos, se va a convocar a una primaria ciudadana. Si solo existe un candidato o una candidata escrita, el comité central resolverá procediendo a su proclamación", explicó el timonel Álvaro Elizalde.

"Esperamos resolver con celeridad quién va a ser nuestro representante para que sea la gente la que participe en esta decisión", agregó el senador.

Aún sin claridad de si se realizará una eventual primaria interna, varios dirigentes creen que no habrá tras la fuerte irrupción de Narváez, no obstante, la ex vocera ha pedido que sí haya.

La directiva socialista propuso plazo para inscribir candidaturas presidenciales hasta el próximo jueves 28 de enero...de no haber más interesados que Paula Narváez se le proclamaría ese mismo día en un nuevo pleno del comité central @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) January 21, 2021

La actual asesora de ONU Mujeres, que ya manifestó que asumirá el desafío, fue apoyada esta semana por la bancada de diputados del PS, con unanimidad, y ayer miércoles fue proclamada por la Juventud Socialista.

MIRAN DE REOJO EN LA DC A DÍAS DE SUS PRIMARIAS

En la Democracia Cristiana aguardan por sus primarias internas de este domingo, que enfrentarán al ex ministro y ex alcalde Alberto Undurraga y la senadora y ex ministra Ximena Rincón, pero también miran de reojo lo que sucede con la figura de Narváez.

El timonel falangista, Fuad Chahín, apuntó que "no vemos mayor avance de Paula Narváez, lo que pasa es que de no ser candidata a serlo empieza a aparecer en las menciones".

"Me parece bien que se desplieguen los liderazgos de los distintos partidos de Unidad Constituyente, es bueno que ocurra. Pero no tenemos duda de que cuando tengamos una definición respecto de quién va a ser nuestra carta presidencial, si Alberto Undurrgada o Ximena Rincón, vamos a tener un mayor respaldo en las encuestas y vamos a tener un liderazgo que, no tengo dudas, será muy competitivo", afirmó.