De Urresti, candidato a presidir el PS, se abre al quinto retiro y pide una Constitución "armónica"

El senador Alfonso de Urresti anunció su candidatura a presidir el Partido Socialista subrayando la intención de mantener una relación de "franqueza, lealtad y compromiso" con el Gobierno de Gabriel Boric, del cual son parte, no obstante que se abrió a dar un eventual apoyo al quinto retiro de ahorros previsionales -al que La Moneda hoy se opone-.

En conversación con La Tercera, confirmó que, tras "una reflexión en que participaron distintas miradas internas y por supuesto de las regiones", llegó ayer a la sede del PS, en el centro de Santiago, a inscribir "una lista unitaria con una amplia representación de las visiones mayoritarias, lo que nos permitirá ofrecer una propuesta sólida a la militancia".

En ella comparte lugar con otros nombres que también aspiran a presidir la tienda, como el ex senador Juan Pablo Letelier, el senador Fidel Espinoza, el otrora timonel Camilo Escalona y la ex subsecretaria Paulina Vodanovic. Sobre si entre ellos hay un acuerdo para que él sea el presidente del PS, De Urresti respondió que "no, de ninguna manera", aunque dijo haber "recibido muchos apoyos y alegría de diferentes sectores".

"Espero encabezar el PS con una amplia mayoría y asegurar que todos los sectores tengan participación en la conducción. Mi trayectoria avala un trabajo unitario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado", expresó, pero explicó que "nuestra elección es indirecta, escogemos a 110 miembros del comité central, y son ellos los que establecen la mesa, pero no por mayorías individuales".

"Aspiro a dirigir una mesa unitaria y paritaria que nos permita enfrentar el desafío de ser una pieza fundamental en el respaldo al gobierno y a las transformaciones que el país está enfrentando", insistió, enfatizando que promoverá mantener una relación "con franqueza, lealtad y compromiso, como ha sido la historia del Partido Socialista en los distintos gobiernos".

"Vamos a colaborar para que el programa se lleve adelante", subrayó, relevando que "el PS no solo tiene las bancadas más grandes en ambas cámaras, sino también una importante representación territorial de gobernadores, de alcaldes, y de organizaciones sindicales como la CUT y la ANEF".

A FAVOR DEL QUINTO RETIRO SI NO HAY AYUDA "ROBUSTA"

Por otra parte, "he manifestado mi respaldo al quinto retiro si no hay un paquete robusto del Gobierno", dijo sobre el proyecto que se empieza a discutir en el Congreso, aún en la Cámara Baja.

En este marco, respecto a la postura en contra de esta medida que ha reiterado -desde que presidía el Banco Central- el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cercano al PS, De Urresti dijo valorar "mucho el trabajo que está haciendo, pero también es su obligación buscar las políticas públicas necesarias para que se contenga la inflación y para transferir recursos a la gente que hoy está complicada".

"Con los retiros anteriores, más de 700 millones de dólares se pagaron en pensiones de alimentos. Eso claramente es un tremendo llamado de alerta, de entender que no solo hay una grave crisis económica, sino que también hay una grave crisis de cumplimiento de obligaciones tan básicas como las pensiones de alimentos para niños y niñas en nuestro país. Tenemos que trabajar fuertemente en tener esos complementos, si no, el quinto retiro será una realidad", sostuvo.

SOBRE LA CONVENCIÓN

También habló sobre la Convención Constitucional, con foco en el trabajo de ésta para estructurar al futuro Legislativo con un llamado "bicameralismo asimétrico", propuesta que, sin embargo, ha sido criticada como un "unicameralismo encubierto" por el propio actual timonel socialista, Álvaro Elizalde, o tachada de "ridícula" por el senador José Miguel Insulza.

"Respeto el trabajo autónomo de la Convención Constituyente", comentó De Urresti.

De todos modos, consideró que "es importante que las regiones, que la representación territorial y los contrapesos estén bien equilibrados y espero que eso se siga avanzando y tengamos una Constitución lo más armónica, con un equilibrio de poderes para evitar el día de mañana el abuso de algún populismo o de alguien que quiera hegemonizar la conducción del país.

En ese marco, apuntó que tienen confianza en el rol que ha jugado el Colectivo Socialista en el debate, en el que "ha puesto sensatez y defendido ideas".

"Pero creo que es responsabilidad de todos los constituyentes avanzar en un texto que de estabilidad para los próximos 40 ó 50 años en nuestro país (...) Queda tiempo y hay que seguir avanzando", concluyó.