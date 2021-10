Diputada Maya Fernández se desmarca del PS y apoyará a Boric como candidato presidencial

La diputada Maya Fernández (PS) confirmó este jueves que apoyará al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en desmedro de la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, de cara a las elecciones de noviembre próximo.

La parlamentaria, que no buscará la reelección, planteó en un grupo interno del partido -según recoge La Tercera- que "después de un periodo de reflexión he decidido apoyar a Boric (...) tengo la mejor opinión de la candidata Yasna Provoste en lo personal, pero el proyecto de centro que encabeza no me convoca respecto a las ideas y mirada país".

"Esta reflexión la tengo hace tiempo y por esta razón bajé mi candidatura a pesar de que todos me mostraban los buenos números (...) creo que no se puede ser candidato mirando para el lado", agregó.

"Estoy dispuesta a ir al Tribunal Supremo como una militante más, haré mis descargos donde corresponda, como persona de izquierda que milita en un partido de izquierda (...) me interesa más empujar fuerzas de izquierda que sean capaz de encontrarse en un proyecto transformador, porque Chile lo necesita y no va a ser fácil", planteó posteriormente la diputada.

Quien también se refirió al tema fue el diputado Manuel Monsalve, que comentó que "no solo es diputada del Partido Socialista, es la nieta de Salvador Allende, por lo tanto su peso simbólico es enorme. Su anuncio de apoyo a Gabriel Boric claramente debilita al PS, es una señal muy fuerte de que hay un sentimiento de muchos militantes que tienen un cuestionamiento respecto a la política de alianzas del Partido Socialista".

"Creo que el Partido Socialista tiene que admitir que hay un problema, espero que se abran espacios de diálogo", puntualizó.

Tras reunirse con Fernández, Boric destacó que "para mí esto es tremendamente importante, porque da cuenta de que esta campaña va creciendo, va sumando gente, sumando experiencias colectivas. Esto no es un cálculo electoral de a quien le conviene más, sino que es una cuestión de que proyecto de transformación para el país estamos construyendo".

Provoste agradeció apoyo del PS

La candidata Provoste también se refirió a la decisión de Fernández tras ser consultada en CHV, indicando que "esto nos permite también agradecer públicamente el apoyo de todos los militantes, simpatizantes del Partido Socialista de Chile, es lo que nosotros hemos sentido en todo nuestro despliegue territorial, el apoyo de los dirigentes, de los militantes de base y cuando alguien toma una decisión personal son ellos o ellas las que tienen que explicarlo".

"Ella lo ha dicho, no tiene nada contra mí en lo personal, yo tampoco, me siento además muy orgullosa que los diputados de nuestra bancada, de la Democracia Cristiana, contribuyeran para que ella fuera presidenta de la Cámara. Creo que uno siempre tiene que tener consistencia en lo que hace", agregó.