Diputado PS: Larraín no cumplió con normas administrativas en viaje a Harvard

El diputado Manuel Monsalve (PS) aseveró en Cooperativa que el ministro Felipe Larraín no cumplió con las normas administrativas al no anunciar su viaje a Harvard con anterioridad y que no reconoció un conflicto de intereses al formar parte del mismo consejo que lo invitó.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseveró que "hay normas administrativas que establecen que para una comisión de servicio de un funcionario público fuera de Chile, el decreto que autoriza esa comisión de servicio tiene que presentarse antes del viaje, de manera fundada, con los antecedentes del viaje".

"Evidentemente en el caso del ministro Felipe Larraín eso no ocurrió, no fue así (...) debe tramitarse a lo menos con 20 días de anticipación, o sea, el propio ministro de Hacienda el 4 de abril firma un documento estableciendo una obligación para los funcionarios públicos de Chile que él no cumple", agregó.

Monsalve recalcó que "él (Larraín) es parte del consejo que lo invita, pero este conflicto de interés no está expresado en la declaración de patrimonio e intereses del ministro".

"La exposición que él hace es respecto a un libro de su propiedad, del cual es coautor, publicado en mayo de 2017: 'La economía en la América Latina contemporánea'. Es un libro que se vende, que es propiedad privada, de la cual él obtiene ganancias", añadió, descartando que se haya tratado de un viaje con un fin público.

Al ser consultado sobre este tema y una posible presentación a Contraloría, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, apuntó a que "es muy contradictorio, porque ahí dice que 'no firmó el decreto'. Yo firmé documentos, claro que firmé documentos".

"Leí recién esta noticia y estoy conversando con Santiago, porque ésta es una situación que me sorprende enormemente, pero los parlamentarios están en su derecho a tomar las acciones que ellos consideren y que correspondan en el marco de la ley", comentó.

"Voy a examinar esto detalladamente y voy a responder en forma precisa y dentro de los marcos de la ley", sostuvo.