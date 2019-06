Diputado Schilling evalúa permanencia en el PS tras tropezada elección interna

El diputado Marcelo Schilling se refirió a la tropezada elección del Partido Socialista en que se enfrentaron el actual timonel Álvaro Elizalde contra la diputada Maya Fernández.

En entrevista con La Tercera PM, Schilling se refirió a la demora de la entrega de resultados por parte del Tribunal Supremo tras las elecciones realizadas hace casi dos semanas.

Según aseguró Schilling, "se ha tratado de presentar a quienes no estamos contentos con el proceso electoral, particularmente con el escrutinio y la calificación de la votación, como personas que han perjudicado al partido, pero en realidad nosotros solo le pedimos a la directiva y al Tribunal Supremo que le den al Partido Socialista lo mismo que el Servicio Electoral le da a Chile: que la noche misma de la elección se conocen los resultados y las personas que han sido electas".

"Nosotros llevamos quince días esperando y naturalmente que cuando uno está en esto, bueno, no salta de alegría, es más bien para ponerse un poco triste y preocupado", agregó Schilling.

En la misma línea, cuestionó el proceso y aseguró que "esto habla de una incapacidad de análisis y reflexión que me imagino que no se lo irán a imputar a quienes estamos presentando una alternativa de conducción al partido para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Porque esto habla de la incompetencia de quienes tenían la responsabilidad de conducir el proceso, tanto la directiva como el Tribunal Supremo".

Asumir cargo en comité central

Si bien aún no están los resultados definitivos, Schilling estaría alcanzando un puesto en el comité central como miembro de la lista de Maya Fernández. Al respecto y consultado por su postura reacia a asumir, el parlamentario aseguró que "sí, ahí veremos, porque si no se corrigen las cosas que se han sucedido, evidentemente anómalas, es bien difícil seguir participando".

Respecto a si la postura es respecto a asumir el cargo o a abandonar el partido, Schilling aseguró que hay "que verlo todo" y analizar "si seguimos teniendo la capacidad de ofrecerle algo al país".

"No es el Partido Socialista que yo conocí, no es el Partido Socialista que me invitó a cambiar Chile el año 1968", aseguró al diario.

Consultado sobre el rol que espera que cumpla Maya Fernández en la mesa directiva del partido, aseguró que "de presidenta del partido. Si esta elección no ha concluido, concluye cuando se constituya el comité central, una vez que haya sido calificada la elección, notificada las personas que han sido elegidas para el comité central, convocadas para constituirse como nueva directiva y para elegir los cargos unipersonales".

"En la lista que dice haber ganado hay mucha gente que tiene la convicción de que lo mejor para el partido sería la conducción de Maya Fernández. No le puedo dar nombres porque con la incertidumbre que hay en la calificación de las elecciones sería agregarle un problema más al asunto, pero los hay", manifestó el parlamentario.