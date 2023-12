Directiva PS respalda a Montes y llama al Gobierno a "mejorar la gestión" posplebiscito

En medio de una nueva semana crítica debido al escándalo de las fundaciones, la mesa directiva del Partido Socialista (PS) respaldó públicamente este viernes al ministro de Vivienda y veterano militante, Carlos Montes, luego de que en la víspera el secretario general, Camilo Escalona, se allanara a un rebaraje en los equipos del Gobierno, lo que se interpretó como una "luz verde" para sacarlo del gabinete.

"Ante las dificultades respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del Gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha", afirmó ayer Escalona en la red social X.

"Respaldamos la gestión del ministro Montes quien, pese a la gravedad de los hechos conocidos a raíz del caso Convenios, ha continuado trabajando comprometidamente", indicó hoy la directiva del PS en una declaración de seis puntos.

Ante una posible acusación constitucional contra el secretario de Estado por parte de la oposición, la mesa socialista subrayó que "es el Presidente Boric quien define sus equipos y no aceptaremos que la derecha exija, bajo chantaje, que adopte decisiones más aún cuando es totalmente claro que el citado informe nunca reveló irregularidades".

Por otra parte, y dos días del plebiscito sobre la nueva Constitución, el documento sostuvo que "el domingo 17 se cumple un hito; termina el segundo proceso constituyente, al cabo del cual como ya hemos señalado, no impulsaremos un nuevo proceso".

Y agregó que "el Gobierno a partir de esa fecha debe mejorar la gestión y en ello, nuestro Partido, como siempre con lealtad, colaborará y apoyará las decisiones que se adopten al respecto, poniendo énfasis en enfrentar unidos a aquella derecha que insiste en cercar al Gobierno, sin darle tregua y permitirle trabajar por Chile".

Esta mañana, en El Primer Café, la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que el mensaje de Escalona en la red social X fue "una reflexión a título personal, y el error es que la redacta en plural".

Más tarde, en una rueda de prensa tras la reunión de la mesa, la líder socialista insistió que "nuestro compañero secretario general hizo un Twitter en el que no aludió al caso convenios, no aludió al ministro Montes y habló en su Twitter personal, efectivamente, acerca de que se respalda al Gobierno en las decisiones que haya de tomar. Eso no es contradictorio y, por el contrario, lo hemos señalado aquí claramente: el respaldo a nuestro ministro, en el sentido de que él ha hecho una buena gestión, pese al caso convenios, entendiendo la complejidad que ha tenido desarrollar esa gestión que ha sido ensuciada por un tremendo y lamentable caso como el de llamado convenios".

"En segundo lugar, también respaldamos y señalamos que la gestión del Gobierno debe cambiar y mejorar a partir del día lunes próximo, porque evidentemente se cumple un hito", enfatizó Vodanovic.

Montes ratificó este viernes que sí recibió -previamente a que surgiera el caso- un informe sobre los convenios firmados por la Seremi de su cartera en Antofagasta, incluyendo con la Fundación Democracia Viva, en el que no se apreciaba ninguna irregularidad.

"Quiero ser claro, categórico y subrayar lo que ya he planteado: antes de que estallara el caso no recibí ningún informe que planteara alguna irregularidad, conflicto de interés o potencial delito. El documento que ha conocido la prensa y que cualquier persona puede ya revisar, justamente lo que hace es decir que la situación es regular e, insisto, no advierte ningún conflicto de interés o potencial delito", aseveró el titular del Minvu.