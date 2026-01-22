En lugar del cónclave: PS convoca a reunión progresista sin el FA ni el PC

El Partido Socialista ratificó su distancia de la alianza de Gobierno, al convocar a una reunión con las demás tiendas del Socialismo Democrático más la Democracia Cristiana, reemplazando al cónclave oficialista fijado para mañana viernes.

Vale decir, que en lugar de incorporar a todas las fuerzas progresistas como se esperaba originalmente, el encuentro excluye al Frente Amplio y al Partido Comunista, cuyos reparos hacia el fallo del caso Gatica generaron este quiebre, según el PS.

Cabe mencionar que el fallido cónclave se programó con el objetivo de fortalecer la coordinación del progresismo de cara a enfrentar a la ultraderecha en el próximo gobierno.

Ya que en su momento se pensó que la cita sólo estaría suspendida hasta nuevo aviso, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, planteó este jueves: "Si no hubo cambios en las relaciones políticas, no íbamos a asistir al comité político, y no íbamos a ir al cónclave. El cónclave no se va a hacer, y comité político no ha habido".

Dicho esto, la senadora relevó que "tenemos que entender que el trabajo inmediato de la política es solucionar problemas, y ser colaboradores de aquello desde el Congreso", en alusión a la emergencia por los incendios forestales.

"No hemos dado nada por superado; simplemente estoy diciendo que lo urgente hoy es la tragedia que vive el país, y que las definiciones políticas las iremos tomando en las instancias que correspondan, y las vamos a comunicar oportunamente", zanjó la dirigenta.

Sector del FA culpa al SD de "daño irreparable" a la credibilidad del Gobierno

El conflicto se agudizó tras filtrarse un borrador del sector "De Cordillera al Mar" del FA —integrado por figuras como la ministra Antonia Orellana, la subsecretaria Francisca Perales y el diputado Diego Ibáñez— para su próximo Comité Central. En el texto, se responsabiliza a los casos de corrupción y a la gestión de sus socios por el "daño irreparable" a la credibilidad del Ejecutivo.

"El Gobierno vivió situaciones complejas que fueron minando su credibilidad. Dos de ellas afectaron la línea de flotación de nuestro relato generando un daño irreparable: por un lado, el caso Fundaciones; por otro lado, el caso Monsalve", reza el documento.

Además, el texto lanza un dardo directo a la experiencia del Socialismo Democrático: "A esto se sumaron constantes traspiés en la gestión política que alimentaron el relato de la inexperiencia, aunque paradójicamente la mayoría de estas situaciones complejas se vivieron por dificultades generadas por cuadros de partidos que supuestamente traían esa experiencia".

La contraofensiva del PPD

La reacción desde el Socialismo Democrático fue inmediata. El diputado Jaime Araya (PPD-Ind) tildó de "narcisista" la postura de sus aliados y los responsabilizó directamente del triunfo del Presidente electo, José Antonio Kast.

"Es sorprendente que gente tan narcisista no logre mirarse bien al espejo. Quizás se niegan a ver lo evidente. El legado que dejaron es al pueblo de Chile que eligió a un hombre de ultraderecha", fustigó el parlamentario.

Con el Comité Central del Frente Amplio programado para mañana, sábado, se espera que las posturas se sigan polarizando, dejando al bloque gubernamental en una posición de extrema debilidad política frente al cambio de mando.